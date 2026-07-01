Озвучена ситуация с бензином в Чите и Забайкальском крае на 1 июля Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Забайкальском крае введён режим повышенной готовности. Как сообщил губернатор Александр Осипов, моторное топливо поступает в регион в крайне ограниченных объёмах.

Какая ситуация с бензином в Чите и Забайкальском крае?

Ситуация с топливом в Забайкалье обсуждалась на федеральном совещании под руководством зампредседателя Правительства РФ Александра Новака. Губернатор Александр Осипов доложил о положении дел в регионе, подчеркнув, что ситуация требует системных решений для создания долгосрочного механизма защиты экономики.

Александр Новак поручил АО «Роснефть» совместно с Минэнерго России отработать вопросы обеспечения топливом с правительствами регионов, где потребность наиболее острая.

Для стабилизации ситуации принят ряд мер: мощности крупных НПЗ работают на максимуме, задействован потенциал малых и средних предприятий, сокращены сроки ремонтов и перенесены плановые работы на поздние периоды, введён полный запрет экспорта бензина и авиакеросина. По прогнозам, в июле производство основных видов топлива должно превысить показатели июня.

Есть ли бензин на заправках в Чите и Забайкальском крае?

Для жителей края установлен норматив - 15 литров в топливный бак. Приоритетные группы потребителей - экстренные службы и службы жизнеобеспечения.

На АЗС организована круглосуточная работа, есть вода и горячие напитки, работают туалеты. Госавтоинспекция обеспечивает безопасность в местах скопления машин.

С 1 июля на заправках начали работу волонтёры. Они формируют списки очередников, контролируют первоочередное обеспечение топливом маломобильных граждан и пресекают попытки залива бензина в канистры.

Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют право заправляться без очереди. Приоритет - у инвалидов I и II групп, родителей детей-инвалидов и инвалидов войны. Для этого нужно иметь спецзначок на авто, полис ОСАГО, документы на машину и справку об инвалидности.

Власти пресекают попытки перепродажи топлива. Наказание - от административных штрафов до уголовной ответственности.

Губернатор призвал жителей не поддаваться слухам и панике, по возможности пользоваться общественным транспортом и сократить поездки.

Вот такая ситуация с топливом в Забайкальском крае на 1 июля 2026.