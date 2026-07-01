Рассказываем, как обстоят дела с бензиномв Улан-Удэ и Республике Бурятия на 1 июля

Озвучена ситуация с бензином в Улан-Удэ и Республике Бурятия на 1 июля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Глава республики Алексей Цыденов держит вопрос на личном контроле. В регионе создана рабочая группа под руководством зампреда правительства Евгения Коркина для оперативного решения вопросов топливообеспечения отдалённых районов, экстренных служб и служб жизнеобеспечения.

Ситуация с бензином в Улан-Удэ и Республике Бурятия на 1 июля

Общий отпуск топлива в Бурятии выше на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточный отпуск нефтепродуктов по «Бурятнефтепродукту» вырос на 53% относительно начала июня. При этом сохраняются вопросы с поставками на частные заправки через биржу.

Для решения ситуации снято ограничение на импорт топлива, облегчены нормативные требования к импортёрам, принято решение по выравниванию цены импорта и внутренней цены с доплатой при превышении. Формируются списки организаций для заправки по графику, разрабатываются механизмы помощи сельхозпроизводителям и мелким АЗС в отдалённых районах.

По Окинскому району прорабатывается отдельный вариант поставки из Иркутской области. Минтранс ежедневно мониторит остатки топлива.

Накануне Президент Владимир Путин провёл совещание по вопросам снабжения топливом, отметив, что Дальний Восток - приоритетная территория для снабжения, и поручил обеспечить безусловное соблюдение графика поставок для сельхозпроизводителей.

Есть ли бензин на заправках в Улан-Удэ и Республике Бурятия на 1 июля?

По данным правительства республики, все нефтебазы обеспечены достаточным количеством топлива для покрытия потребностей жителей.

На АЗС «Роснефти» действуют ограничения: для физических лиц - не более 50 литров в сутки на один автомобиль. Заправка в канистры запрещена. В приоритетном порядке обслуживаются экстренные службы, коммунальная и сельскохозяйственная техника. Власти просят жителей с пониманием отнестись к временным мерам.

Вот такая ситуация с топливом в Бурятии на 1 июля 2026.