Ваня Дмитриенко выступит на фестивале "Степь" в Чите 3 и 4 июля 2026 Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фестиваль "Степь" (6+) пройдет в Забайкалье 3 и 4 июля 2026 года. Так что планы на пятницу и субботу у многих меломанов уже построены - билеты куплены, маршрут продуман (мероприятие состоится на территории бывшей радиостанции «Заря» недалеко от села Александровка Читинского округа), осталось лишь захватить с собой отличное настроение! Для тех, кто уже в предвкушении, или все еще думает, присоединиться ли к празднику, КП-Иркутск подготовила афишу фестиваля.

Звездные гости фестиваля "Степь" в Чите 3 и 4 июля 2026: концерты Вани Дмитриенко и "Комнаты культуры"

Сцена "Заря"

Танцевать под романтичные композиции, во весь голос подпевать любимым исполнителям и просто наслаждаться летом, музыкой и позитивом - согласитесь, прекрасный план на летние выходные! Программа фестиваля к тому располагает.

- 4 июля 19.00 музыкант из Забайкалья ДжаЯмми споёт песни «Туман», «Точилка» и другие. Затем в 20.00 Ваня Дмитриенко исполнит хиты «Шёлк», «Настоящая», - рассказали в министерстве культуры Забайкалья.

А еще среди хедлайнеров праздника - репер Антоха MC, группы «The Hatters» и "Комната культуры", Вадим Турушев (TURVAD), Анна Першина (Anka), коллективы «Игры разума», «Сторис», «Лутабэнд», «Сезон дождей», «Молока стакан», а также диджеи Монсен, Номадик, Непокрытов и Гротеск.

Сцена "Туман"

Своими сетами порадуют гостей диджеи Степстич, Дизак, Илья Савенков, Хагани, Роман Левайс, Мераки, Дипленд, «Это хаус» и Немерова. К ним присоединятся музыканты Пача и «Океан», а также дуэт «Брагин и Дана», Кирилл Субочев, Бато Аюшиев, Марат Бердикулов.

Полная программа фестиваля "Степь" в Чите 3 и 4 июля 2026

Фестиваль будет не только музыкальным, но и очень вкусным! Шеф-повара ресторанов Забайкалья покажут "класс" в гастрозоне. Блюда можно будет не только попробовать, но и выведать секреты их приготовления! Мастера поделятся рецептом пасты бешамель, хлеба и картофеля на костре. Также в "меню" - лепка и скоростное поедание бууз.

Сытые, значит, энергии на все активности хватит. Их задумано немало: утренний забег на разные дистанции, йога, запуск воздушных змеев, лекция о купцах Кандинских, руководивших строительством Читинского острога для декабристов, полюбоваться 15 арт-объектами, купить книги и украшения на гаражной распродаже.

Для маленьких гостей фестиваля и их родителей оба дня с 12.00 до 21.45 будет открыта большая зона с развлечениями: шоу мыльных пузырей, пенная вечеринка, эстафеты и танцы, карусели и батуты, квест и зарядка. Скучно никому не будет!

Как добраться на фестиваль "Степь" в Чите на автобусе, электричке и лодке

Способов несколько - каждый выбирает, что удобнее.

1. Автобус будет ходить от железнодорожного вокзала Читы до места проведения фестиваля и обратно. Расписание смотрите здесь. Время в пути - 2-2,5 часа.

2. Специальная электричка 6036/6035. Пассажиров встретят на станции "Глубокая падь" и автобусам бесплатно доставят к месту празднования.

3. Рейсовые электрички.

4. С попутчиками на автомобилях (чат для поиска).

5. На рафте (надувной лодке). Для этого нужно прийти 3 июля в 10.00 на берег реки Ингоды в этно-археопарке «Сухотино». Место прибытия все то же - Глубокая падь. А далее можно пересесть на бесплатный автобус.

Льготные билеты на фестиваль "Степь" в Чите 3 и 4 июля 2026

Бесплатный вход - для действующих бойцов СВО и семей погибших. Для родственников тех, кто сейчас на линии боевого соприкосновения, - скидка 50%. Также льготы действуют для многодетных семей.

Все подробности о фестивале - на официальном сайте.