Дочь Анастасии рассказывает, что чувствует, как «мама-ангелочек смотрит на нее с облачка и защищает от всех бед». Фото: предоставлено Анной Санниковой.

24-летняя Анастасия Санникова из Иркутской области строила планы, растила дочь и вкладывала душу в работу — она была директором сельского Дома культуры. Но 23 сентября 2024 года всё оборвалось. Резкая боль в животе привела Анастасию в больницу, а оттуда — на операционный стол, с которого она уже не вернулась.

Дома женщину не дождались муж и маленькая дочь. С ребёнком помогает мать Анастасии — Анна Санникова. Женщина и её внучка являются потерпевшими по уголовному делу, которое рассматривают в суде. Следователи СК нашли доказательства, что трагедия произошла из-за ошибки врача-анестезиолога.

Подробности — в материале КП-Иркутск.

«У ВАШЕЙ ДОЧЕРИ ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ»

Тогда, почти два года назад, всё началось с привычной для Анастасии проблемы: после старого аппендицита её периодически беспокоили боли в животе. Обезболивающее не помогало, и молодая женщина прошла УЗИ в частной клинике. Врачи заметили скопление жидкости у яичника и, опасаясь разрыва, направили пациентку в стационар.

Последний раз мать и дочь поговорили по телефону около семи часов вечера. После этого Анастасию увезли в операционную. Фото: предоставлено Анной Санниковой

Анастасию увезли в операционную около семи вечера. Последний разговор с мамой был незадолго до этого. А ночью раздался звонок следователя: «У вашей дочери остановилось сердце». Реанимация не помогла.

Через несколько дней родные Анастасии получили справку из морга: в документе значилось «Причина смерти неизвестна».

ОШИБКА ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

Родные не смирились с потерей и начали добиваться правды. В рамках уголовного дела провели две экспертизы. Первая — комиссионная — не выявила вины врачей. Однако в июле 2025 года родные добились повторной комиссионной экспертизы — уже в Москве. Её выводы оказались иными:

«Смерть пациентки наступила от острой гипоксии (кислородного голодания) в результате затруднённой интубации трахеи вследствие трудного дыхательного пути при неудачной попытке проведения вводного наркоза 23.09.2024, осложнившейся развитием острой лёгочно-сердечной недостаточности, явившейся непосредственной причиной смерти. Имеется прямая причинно-следственная связь между недостатками оказания медицинской помощи и неблагоприятным исходом», — говорится в заключении. Копия документа имеется в распоряжении КП-Иркутск.

Старший следователь 2-го следственного отделения 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области Дарья Миронова. Фото: СУ СКР по Иркутской области.

«Дело Анастасии Санниковой изначально расследовалось в территориальном отделе, к нам поступило в декабре 2025 года, — рассказала старший следователь 2-го следственного отделения 1-го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области Дарья Миронова. — К этому моменту уже была проведена комиссионная судебно-медицинская экспертиза, которая выявила дефекты оказания помощи. На основании собранного комплекса доказательств дело направлено в городской суд. Анестезиологу, которой была допущена ошибка, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей“. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до трёх лет, принудительные работы либо лишение свободы на тот же срок, нередко с дополнительным наказанием — запретом заниматься медицинской деятельностью или занимать определённые должности».

Для близких молодой, полной жизни женщины время не лечит. Дочь Анастасии уже окончила второй класс. Учится на одни пятёрки. Девочка верит, что мама-ангелочек смотрит на неё с облачка и оберегает от бед.

«Мы считаем, что ответчица, которая, к слову, не признаёт вину, затягивает рассмотрение дела, — говорит мать погибшей Анна Санникова. — Заседания несколько раз переносились из-за болезни её адвоката и самой ответчицы. В этот раз ситуация повторилась. Извинения врач нам не принесла, считает, что делала всё верно».

«ВСЁ ХОРОШО, НАЧИНАЮТСЯ СХВАТКИ»

К несчастью, трагедия семьи Санниковых не единственная, которая произошла в маленьком городке. Ещё одна молодая женщина погибла позже — в апреле 2025 года. 24-летняя роженица скончалась во время кесарева сечения. Она так и не успела обнять сына. В операции участвовал тот же врач-анестезиолог, что и в деле Анастасии, однако её вина в случившемся не была доказана.

На девятом месяце беременности женщина почувствовала резкое ухудшение самочувствия: онемение лица, скачок давления. Скорая доставила её в роддом. Врачи стабилизировали состояние. Весь вечер будущая мама переписывалась с родными: «Всё хорошо, начинаются схватки. Сегодня рожу». В 21:45 она была онлайн в последний раз. Утром 25 апреля близкие узнали, что она скончалась. К счастью, ребёнка удалось спасти. Вскоре в семье грянуло ещё одно несчастье: мать погибшей, которая воспитывала внука после смерти дочери, скончалась от инфаркта. Заботу о племяннике взял дядя.

В апреле 2025 года 24-летняя роженица скончалась во время кесарева сечения в той же больнице, что Анастасия.

«Дело было передано нам практически сразу после возбуждения, — объясняет старший следователь Дарья Миронова. — Экспертиза подтвердила у погибшей бессимптомное заболевание лёгких: впоследствии диагноза внезапно возник пневмоторакс, который проявился уже во время операции. Уголовное дело прекращено. Тем не менее следователями были выявлены недостатки оказания медпомощи со стороны медицинского учреждения. Несмотря на то что выявленные дефекты не стали основанием для уголовной ответственности, они могут служить базой для обращения в гражданском порядке за возмещением вреда — мы помогаем потерпевшим сориентироваться, подсказываем, как составить иск и к каким специалистам обратиться».

Сегодня в производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области находится не одно уголовное дело о ненадлежащем оказании медпомощи на территории региона — по ним следствие продолжается.

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