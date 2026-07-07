Рассказываем, как в Иркутске и Иркутской области обстоят дела с топливом на 7 июля 2026 Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Тема с топливом в Иркутске остаётся одной из самых обсуждаемых. Власти продолжают держать её на контроле: оперативный штаб работает круглосуточно, а отпуск горючего жёстко регламентирован указом губернатора.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 7 июля 2026

На станциях «Роснефть» действует лимит - до 50 литров в сутки в один бак. На всех остальных АЗС, включая «КрайсНефть» и БРК, - до 30 литров.

Заправка в канистры под запретом, за исключением отдельных категорий граждан и организаций. Жителям удалённых населённых пунктов и предприятиям, которые не имеют возможности привезти технику на АЗС, разрешено заливать топливо в канистры. Для этого необходимо получить подтверждающие документы в местной администрации. Онлайн-сервисы для заказа топлива пока не работают.

Вне очереди обслуживаются инвалиды и машины экстренных служб. Для удобства жителей внедряется система QR-кодов. На заправках дежурят представители народных дружин, казачьих обществ, волонтёры и ветераны боевых действий.

Уточнить информацию о наличии топлива можно по телефону 122 или на сайтах заправочных станций.

Есть ли бензин на заправках Иркутске и Иркутской области 7 июля 2026?

Сеть «Роснефть» продолжает работу в штатном режиме на 11 станциях. Заправиться можно по адресам: Рабочего Штаба, 140; ул. Мира, 109а; Рабочего Штаба, 92а; Розы Люксембург, 172; ул. Сурнова, 31; ул. Сергеева, 78; ул. Маяковского, 65а; Байкальская, 250б; Трактовая, 35А/1; ул. Ширямова, 15; Рабочего Штаба, 135а.

Сеть «БРК» также возобновила продажи топлива для физических лиц 3 июля. Станции, где можно заправиться: Южная, Баррикад, Горка, Кирзавод, Коммунистическая, Кузьмиха, Лермонтова 93, Лермонтова 124, Ново-Ленино объездная, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Сурнова, Юбилейный.

На заправках «КрайсНефть» бензин можно купить по адресам: ул. Сергеева, 19; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Старокузьмихинская, 37; а также в посёлке Мамоны на Ангарской, 50 (объездная Ново-Ленино).

При этом на АЗС по адресу Трактовая, 16 продажа бензина физическим лицам временно приостановлена в связи с исчерпанием объёмов.

Рассказываем, что по ценам на топливо в Иркутске и Иркутской области на 7 июля. На «Роснефти»: АИ-92 - 65,20 руб./л, АИ-95 - 68,80 руб./л, АИ-100 - 95,05 руб./л, ДТ - 85,20 руб./л.

На заправочных станциях «БРК»: АИ-92 - 73,50 руб./л, АИ-95 - 77,30 руб./л, АИ-100 - 115 руб./л, ДТ - 91,50 руб./л.

На заправках «КрайсНефть»: АИ-92 - 77,80 руб./л, АИ-95 - 81,40 руб./л, АИ-98 - 121 руб./л, ДТ - 97 руб./л.

Вот такая ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 7 июля 2026.