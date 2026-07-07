«Здоровенная оливка!»: опубликовано видео спящей нерпы с Байкала - вы точно захотите его пересмотреть

В Бурятии сотрудники центра спасения «НерпаЛэнд» показали спящую нерпы. Фото: Центр спасения "НерпаЛэнд"

В социальных сетях центра спасения байкальской нерпы появилось видео, которое уже собрало миллионы просмотров. На этот раз подписчикам показали, как одна из обитательниц центра проводит время во сне.

Кадры завораживают: животное свернулось почти в идеальное кольцо, поджав задние ласты к голове, - в воде это выглядит как огромный пушистый бублик или, как шутят комментаторы, «пирожное картошка под водой».

В нижней части круга видна морда с крупным тёмным носом и рельефными усами, растопыренными в стороны. Нерпа выглядит спокойной и расслабленной.

«Она даже во сне улыбается», - заметил один из подписчиков. В комментариях также сравнили спящую нерпу с «набухшей тапиокой» и «здоровенной оливкой» - такие ассоциации вызвала необычная поза животного.

Специалисты центра пояснили, что сон в воде - для нерп привычное дело.

- В такой позе они могут находиться от 20 до 25 минут, а иногда и до полутора часов. Всплывают только для того, чтобы сделать глоток воздуха, и продолжают спать, - рассказали в центре спасения.

Примечательно, что сон у нерп настолько крепкий, что им не мешают ни шаги, ни шуршание, ни другие посторонние звуки.

Кажется, даже во сне байкальские нерпы умеют вызывать улыбку и умиление. А видео из «НерпаЛэнда» - лишнее тому подтверждение.