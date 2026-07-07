Шесть представителей Иркутской области вошли в список кандидатов «Новых людей» на выборы в Госдуму

Региональное отделение партии «Новые люди» в Иркутская область. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Партия, созданная 1 марта 2020 года, в 2021-м впервые преодолела пятипроцентный барьер, получив 13 мандатов. Сейчас, по данным опросов, её рейтинг достигает более 12 %, и Новые люди уверенно лидируют среди оппозиционных партий.

Всего на выборы выдвинуто 382 кандидата по всей стране. Средний возраст кандидатов – 38 лет. Многие из них впервые идут в политику. Федеральный список возглавили лидер партии Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутат Сардана Авксентьева, ставшая известной после того, как в роли мэра Якутска продала служебные внедорожники и отменила чиновничьи корпоративы, чтобы направить деньги на социальные нужды.

От Иркутской области в выборах примут участие пять кандидатов. В региональной группе № 34, которую возглавляет заместитель председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов, идут секретарь регионального отделения Дмитрий Ли и общественник Марк Ананченков, который уже выдвигался кандидатом в прошлом году и активно участвует в жизни города и региона.

По одномандатным округам выдвинуты: врач-невролог Евгений Файзулин, он открыл первый в регионе специализированный центр лечения неврологических заболеваний и за годы работы помог уже 15 тысячам пациентов справиться с депрессией и тревожными расстройствами, Дмитрий Ли, Сергей Липин, руководитель местного отделения партии в Шелехове, и Татьяна Башкатова, руководитель благотворительного фонда «ТАК надо!».

На съезде лидер партии Алексей Нечаев заявил, что Новые люди идут на выборы с программным манифестом «12 шагов к России, в которой хочется жить». Ключевой приоритет – доверие и достоинство как главный капитал страны. Нечаев подчеркнул, что страна нуждается в эволюции, а не в революции, и что Новые люди станут частью и мотором этого процесса.

Алексей Нечаев. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

«Люди – это главная ценность 21 века. Сильные, умные, собранные, организованные и взрослые. Именно такие люди определяют успех страны. Чтобы сберечь их и раскрыть потенциал нужно менять подход. Переходить с политики страха к политике доверия. Сделать главной целью человекосбережение и вкладываться в людей», – заявил Нечаев.

В манифесте партии, в частности, говорится о нецелесообразности массовых ограничений в интернете, создании ИИ-судов для рассмотрения типовых гражданских споров, строительстве государственного арендного жилья для граждан до 35 лет по ценам на 40-50% ниже рыночных с правом выкупа через десять лет, а также обязательном признании банками доходов самозанятых при оформлении ипотеки и кредитов. Налоговую систему партия предлагает перестроить в пользу регионов: платежи с онлайн-покупок должны поступать в бюджет того субъекта, где живёт покупатель, а не в Москву, где зарегистрирована компания.

Среди тех, кто пополнил ряды Новых людей на съезде, – рэпер Гуф (Алексей Долматов) и его сестра Ольга Долматова, автоблогер-миллионник Елена Лисовская («Лиса Рулит»), солист группы «Корни» Александр Бердников и телеведущий программы «Доброе утро» Тимур Соловьев. К партии присоединяются кумиры разных поколений, так как она продвигает важные для молодёжи и людей среднего возраста ценности: открытость и свободу.

Съезд партии. Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

Для Иркутской области предстоящая избирательная кампания станет возможностью усилить своё представительство в Государственной Думе. В партии отмечают, что команда кандидатов намерена добиваться решений, которые помогут развитию региона, поддержке его жителей и укреплению экономики Приангарья.