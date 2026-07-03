Озвучена ситуация с топливом в Улан-Удэ и Республике Бурятия на 3 июля Фото: Ольга ЮШКОВА.

Ситуация с топливом в Бурятии остаётся на контроле властей. Как сообщил глава республики Алексей Цыденов, помимо заправок «Роснефти» и «ННК», которые приняли на себя основную нагрузку, поступили дополнительные объёмы на АЗС сети «БРК».

Ситуация с бензином в Улан-Удэ и Республике Бурятия

Как ранее сообщал Алексей Цыденов, общий отпуск топлива в Бурятии выше на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среднесуточный отпуск нефтепродуктов по «Бурятнефтепродукту» вырос на 53% относительно начала июня. Сохраняются вопросы с поставками на частные заправки через биржу, однако работа в этом направлении ведётся.

Для решения ситуации снято ограничение на импорт топлива, облегчены нормативные требования к импортёрам, принято решение по выравниванию цены импорта и внутренней цены с доплатой при превышении.

В республике создана рабочая группа под руководством зампреда правительства Евгения Коркина для оперативного решения вопросов топливообеспечения отдалённых районов, экстренных служб и служб жизнеобеспечения. Минтранс ежедневно мониторит остатки топлива.

Все нефтебазы обеспечены достаточным количеством топлива для покрытия потребностей жителей. Временные сложности возникают на отдельных заправках из-за повышенного спроса и увеличения потока транзитных большегрузов из соседних регионов.

Есть ли топливо на заправках в Улан- Удэ и Республике Бурятия?

С 8 утра 3 июля сеть «БРК» возобновила продажу бензина АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива для физических лиц. Пока что лимит - 20 литров на один бак.

Временно закрыты продажи на трёх АЗС «БРК»: на улице Силикатной, Моховой и Жердева (в районе «Либерти»).

При этом заправки «Роснефти» и «ННК» продолжают работать в штатном режиме, обеспечивая основную потребность населения в автомобильном топливе.

На АЗС «Роснефти» действуют ограничения: для физических лиц - не более 50 литров в сутки на один автомобиль, заправка в канистры запрещена.

В приоритетном порядке обслуживаются экстренные службы, коммунальная и сельскохозяйственная техника.

- Как видим, ситуация исправляется, - отметил Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Вот такая ситуация с топливом в Бурятии на 3 июля 2026.