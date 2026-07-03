Выборы-2026

Иркутский филиал АО «ИД «Комсомольская правда» уведомляет о готовности предоставить на платной основе площадь в сетевом издании «Комсомольская правда» для целей предвыборной агитации размещения агитационных материалов в период избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва и совмещенных с ними выборах, назначенных на 20 сентября 2026 года.

Сетевое издание «Комсомольская правда», kp.ru (св-во Эл № ФС77-80505 от 15.03.2021), региональный сегмент сайта: irk.kp.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты:

Формат размещения - баннеры Медийные агитационные пакеты ПК-версия + Мобильная версия:

Изготовление одного баннера – 4 100 рублей, в том числе НДС 22%

Иркутский филиал АО «Издательский дом «Комсомольская правда»

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