В Иркутске начали отпускать бензин на независимых заправках Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Иркутске 3 июля топливо начали поставлять на АЗС, которые находятся в непосредственной близости от перегруженными заправок «Роснефти».

Теперь автомобилисты могут заливать горючее на «КрайсНефть» и БРК. Ход работ на объектах лично проверил глава города Руслан Болотов.

Инициативу о перераспределении транспорта на независимые АЗС мэр предложил на заседании оперативного штаба при губернаторе. С сегодняшнего дня на нескольких заправках разрешена продажа топлива частным лицам, но с ограничением - не более 20–30 литров на одну машину.

- Считаю правильным решение увеличить количество работающих АЗС. Это уже даёт результат - очереди стали меньше. Продолжают действовать и другие меры: разделение автомобильных потоков, присутствие полиции и ГАИ на местах. Будем двигаться дальше, чтобы в ближайшее время снизить ажиотаж и сократить число машин в очередях. Спасибо иркутянам за терпение и понимание, - заявил Руслан Болотов.

Параллельно власти прорабатывают вопрос о выделении отдельных АЗС для заправки аварийных машин управляющих компаний по специальным спискам. Это необходимо, чтобы коммунальщики всегда были готовы оперативно выезжать на вызовы жителей.

Ранее по поручению Руслана Болотова на подходах к АЗС на Рабочего Штаба, Байкальской, Байкальском тракте и Синюшиной горе установили временные ограждения для остановок, а также фан-барьеры и биотуалеты.