4-летний мальчик стал тонуть, двое мужчин бросились спасать и тоже скрылись под водой: сплав по реке Иркут закончился несчастьем

В Иркутской области ищут ребёнка и двух мужчин, унесённых течением Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Шелеховском районе Иркутской области продолжаются поиски 4-летнего мальчика и двоих мужчин, унесённых течением во время сплава по реке Иркут.

- Инцидент произошёл днём 3 июля. Зарегистрированная туристическая группа, в составе которой были несовершеннолетние, сплавлялась на надувных лодках. Во время остановки мальчик и 8-летняя девочка зашли в воду, и их начало уносить течением. На помощь детям бросились двое мужчин. Девочку удалось спасти, а мальчика и мужчин унесло. Их местонахождение до сих пор не установлено, - сообщает СУ СК России по Иркутской области.

Иркутской области, по факту происшествия завели уголовное дело - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц.

В Иркутской области ищут ребёнка и двух мужчин, унесённых течением

Следователи работают на месте, допрашивают свидетелей. Установлен индивидуальный предприниматель, организовавший сплав.

Прокуратура Шелехова также организовала проверку. На место выехал прокурор города Игорь Миллер. Ведомство даст оценку соблюдению законодательства о защите прав детей, безопасности у водных объектов и оказанию туристических услуг.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

На месте работают спасатели, полиция и другие службы. Поиски продолжаются. Полиция напоминает: при использовании плавательных средств необходимо надевать спасательные жилеты и не оставлять детей без присмотра у воды.