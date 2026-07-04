Глаза спокойные, а характер - боевой: на Байкале выходили раненую нерпу Ласточку

В Бурятии спасли нерпу с травмой ласты и открытыми ранами. Фото: социальный сети «Нерпалэнд»

В центре спасения байкальской нерпы «Нерпалэнд» в Бурятии, где уже живёт и набирает популярность в соцсетях Сергеевна, выходили ещё одну пациентку. Ласточку - так назвали нерпу волонтёры - нашли 5 мая среди торосов (нагромождение льдин - Ред.) на Байкале. Что именно с ней произошло, неизвестно, но когда животное обнаружили, его уже клевали вороны. У нерпы были открытые раны и травмирована ласта.

У нерпы были открытые раны и травмирована ласта. Фото: социальный сети «Нерпалэнд»

Специалисты центра обработали раны и начали лечение. Денис Сенотрусов - один из основателей центра. рассказал, что всех нерп в центре кормят атлантической сельдью - эта рыба жирная и содержит необходимые микроэлементы, её дают с витаминными добавками. Иногда в бассейн запускают живую рыбу, чтобы нерпы не теряли охотничьих навыков.

Как только Ласточка пошла на поправку, она начала показывать характер. Её поселили вместе с Сергеевной. Сначала она задирала новую соседку, но Ласточка быстро дала сдачи. Стоило Сергеевне устроиться на камнях, как Ласточка начинала мешать ей: подплывала, толкала, пыталась занять место.

Ласточку поселили вместе с Сергеевной. Фото: социальный сети «Нерпалэнд»

Оксана Сенотрусова, основательница центра, вмешивалась и жестами показывала Ласточке, что так нельзя - нерпы не понимают речи, но отлично считывают интонации. Однако стоило ей отлучиться, как воспитанницы снова начинали выяснять отношения. Сергеевна даже слегка прикусила сотрудницу за руку, а Ласточка в ответ фыркала, била ластой по воде и пыталась перехватить рыбу у соседки.

Сейчас Ласточка полностью здорова, на неделе ее выпустят в Байкал. Как сообщил корреспонденту КП-Иркутск Денис Сенотрусов, на этой неделе её планируют выпустить обратно в Байкал. По словам основателя центра, общение с людьми не мешает нерпам адаптироваться в дикой природе. Они от рождения скрытные и к человеку относятся настороженно.

Даже если нерпа привыкает к тому, кто её кормит, эта привычка не критична: через пару недель отсутствия она уже не узнаёт человека. А незнакомцу никогда не позволит приблизиться к себе. За всё время Ласточка ни разу не дала себя потрогать в бассейне - она аккуратно подплывает, берёт рыбу и уплывает.

-У Ласточки очень красивые, спокойные и какие-то особенные глаза - бездонные, - говорит Денис Сенотрусов.

У Ласточки очень красивые, спокойные и какие-то особенные глаза - бездонные. Фото: социальный сети «Нерпалэнд»

Ласточка - не первая и не последняя подопечная «Нерпалэнда». Семья Сенотрусовых продолжает спасать байкальских нерп, которые нуждаются в помощи человека.