Ситуация с бензином в Иркутске остается главной темой для обсуждения и в центре внимания властей. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином в Иркутске остается главной темой для обсуждения и в центре внимания властей. Оперштаб перешел на круглосуточный график работы, а правила продажи топлива теперь жестко регламентированы специальным Указом Губернатора.

Ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 5 июля 2026 года: цены, где заправиться, как заправиться без очереди

Продолжает действовать главное правило – лимит. На АЗС «Роснефть» в одни руки (точнее, в один бак) заливают до 50 литров в сутки. На всех остальных станциях действует строгий потолок в 30 литров. Для окончательного наведения порядка Минцифры региона готовит запуск системы QR-кодов для покупателей.

За порядком на въездах на АЗС следят народные дружины, казаки, волонтеры и ветераны боевых действий. Их деятельность будет скоординирована с подразделениями полиции.

Актуальную информацию о наличии бензина можно получить по номеру 122 или на сайтах самих заправок.

Как заправиться без очереди в Иркутске 5 июля 2026

Чтобы избежать многочасового ожидания, ряд категорий граждан получил право на внеочередное обслуживание. Льготой могут воспользоваться:

Люди с инвалидностью: достаточно предъявить подтверждающие документы.

Социальный транспорт: пассажирские автобусы, мусоровозы, машины ритуальных служб и инкассация.

Жители отдаленных территорий – им разрешено наливать бензин в канистры для нужд жизнеобеспечения.

Аналогичное право получили предприятия, которым сложно доставить технику на АЗС: в их числе сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, аварийные и коммунальные службы, ресурсоснабжающие и градообразующие предприятия, а также учреждения, отвечающие за отдых и оздоровление детей.

Для этого необходимо получить документальное подтверждение от органов местного самоуправления и войти в утвержденные списки.

Где заправиться в Иркутске 5 июля 2026

Топливо можно найти на трёх заправках:

«Роснефть» (11 станций): работает в штатном режиме. Адреса: Рабочего Штаба, 140; ул. Мира, 109а; Рабочего Штаба, 92а; Розы Люксембург, 172; ул. Сурнова, 31; ул. Сергеева, 78; ул. Маяковского, 65а; Байкальская, 250б; Трактовая, 35А/1; ул. Ширямова, 15; Рабочего Штаба, 135а.

«БРК»: продажи возобновлены. Станции: Южная, Баррикад, Горка, Кирзавод, Коммунистическая, Кузьмиха, Лермонтова 93, Лермонтова 124, Ново-Ленино объездная, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Сурнова, Юбилейный.

«КрайсНефть»: сеть открыта. Адреса: ул. Сергеева, 19; ул. Челябинская, 36 (Покровский); ул. Ширямова, 19а (Боулинг); ул. Старокузьмихинская, 37; Ангарская, 50 (объездная Ново-Ленино).

В связи со снижением трафика продажа бензина марок АИ-92 и АИ-95 для физических лиц приостановлена на АЗС №29 по адресу ул. Трактовая, 16. Это решение принято для перераспределения дефицитных объемов на наиболее загруженные участки и ликвидации заторов в Ленинском районе. При этом открылась новая точка продаж по адресу ул. Ширямова, 22А (начало работы - 5 июля 2026 года).

Цены на бензин на заправках в Иркутске 5 июля 2026

Стоимость варьируется в зависимости от оператора.

«Роснефть»: АИ-92 - 65,20 руб./л, АИ-95 - 68,80 руб./л, АИ-100 – 95,05, ДТ – 85, 20 р/л.

«БРК»: АИ-92 - 73,50 руб./л, АИ-95 - 77,30 руб./л, АИ-100 - 115 руб./л, ДТ - 91,50 руб./л.

«КрайсНефть»: АИ-92 - 77,80 руб./л, АИ-95 - 81,40 руб./л, АИ-98 - 121 руб./л, ДТ - 99,90 руб./л.

Так обстоит ситуация с бензином в Иркутске и Иркутской области на 5 июля 2026 года