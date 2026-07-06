Удача у родившихся в годы Змеи, Коня и Свиньи: зурхай на неделю с 6 по 12 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама составил прогноз на неделю с 6 по 12 июля 2026 года. Зурхай - это традиционные буддийские предсказания, с помощью которых можно выбрать удачные дни для разных дел: от походов к врачу до крупных покупок и переездов.

Зурхай на неделю с 6 по 12 июля

6 июля, понедельник

Благоприятен для сельского хозяйства, творчества, торговли, учёбы, новых проектов, путешествий, переездов, свадеб. Покупка новых вещей и украшений принесёт удачу, хорошо начинать новую работу или вступать в должность. Помощь другим и участие в молебнах защитят от травм, болезней и невезения. Добрые дела помогут уберечь местность от нападений животных, грабежей. Заготовки и посадка растений зарядят энергией и здоровьем. Однако стоит избегать экстремальных развлечений, военных и судебных дел, охоты. Лучше не ходить в гости и не приглашать их к себе. Стрижка волос может привести к болезням и травмам. Удача сопутствует родившимся в годы Овцы и Собаки.

7 июля, вторник

Удачен для сельского хозяйства, творчества, торговли, бизнеса, науки, военных и судебных дел. Заключение сделок, переговоры, знакомства принесут результат. Деньги, данные в долг, укрепят положение, а стрижка волос - к богатству. Неблагоприятно начинать новые проекты, покупать кожаные и шерстяные вещи, путешествовать, переезжать, играть свадьбу, хоронить близких. Удача у родившихся в годы Змеи, Коня и Свиньи, осторожнее - родившимся в годы Обезьяны и Курицы.

8 июля, среда

Отличный день для сельского хозяйства, творчества, торговли, науки, путешествий, новых начинаний, свадеб. Заготовки, посадка растений, водные процедуры принесут здоровье и долголетие. Благоприятно для зачатия, ЭКО, начала лечения. Деловые встречи, переговоры, знакомства будут удачны, покупка новой одежды добавит энергии, стрижка волос - к богатству. Не стоит покупать подержанные вещи, копать колодец, заниматься охотой и военными делами. Лучше не проводить детские праздники, дни рождения и не учить детей чему-то новому. Крупные покупки отложите. Удача у родившихся в годы Мыши, Дракона, Собаки и Свиньи, осторожнее - в годы Змеи и Коня.

9 июля, четверг

Благоприятен для сельского хозяйства, творчества, торговли, науки, путешествий, переездов. Не стоит начинать важные дела, продавать машину, покупать изделия из меди и бронзы, заниматься судебными, военными и брачными делами - возможны ссоры, споры и расставания. Стрижка волос приведёт к болезням. Удача у родившихся в годы Зайца, Обезьяны и Курицы, трудно будет родившимся в годы Коровы, Овцы и Собаки.

10 июля, пятница

Хорош для сельского хозяйства, творчества, торговли, науки, новых начинаний, свадеб и судебных дел. Помощь другим и участие в молебнах защитят от болезней и невезения, благие дела уберегут от землетрясений и стихийных бедствий. Благоприятно вступать в должность, давать деньги в долг, заключать сделки. Стрижка волос - к счастью. Не стоит путешествовать, переезжать, делать крупные покупки, заниматься военными и охотничьими делами, начинать ремонт или строительство. Возможны притеснения от начальства. Лучше не есть много мяса, сладкого и не пить сырую воду. Удача у родившихся в годы Змеи, Коня, Овцы, Обезьяны и Курицы, осторожнее - в годы Тигра и Зайца.

11 июля, суббота

Благоприятен для сельского хозяйства, творчества, торговли, науки, путешествий, переездов, военных и судебных дел. Стрижка волос - к благополучию. Неблагоприятно начинать новые дела, вкладывать деньги, играть свадьбу, начинать лечение или менять его курс. Удача у родившихся в годы Коровы, Тигра и Зайца, осторожнее - в годы Мыши и Свиньи.

12 июля, воскресенье

Удачен для сельского хозяйства, творчества, торговли, науки, благотворительности, военных и судебных дел. Помощь другим и молебны защитят от болезней и невезения, общение с животными успокоит нервы. Благие дела уберегут от погодных аномалий. Не стоит начинать новые дела, покупать обновки, путешествовать, переезжать, закладывать фундамент, играть свадьбу, начинать лечение или менять его курс. Стрижка волос приведёт к ссорам. Удача у родившихся в год Дракона.

Важные дни: 6 июля - карма от поступков многократно усиливается. С 9 по 15 июля - не рекомендуется купаться в природных водоёмах, собирать травы, урожай, делать заготовки, принимать лечебные ванны. 12 июля - поступки возвращаются с многократным эффектом. Рекомендуется вегетарианское питание, отказ от ужина и вредных привычек. Будьте внимательны к себе и своему здоровью, планируйте дела с учётом звёздных рекомендаций.

Вот, о чём говорит зурхай на неделю с 6 по 12 июля.