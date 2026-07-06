«Я вас всех порасшибаю»: на АЗС в Иркутской области произошел конфликт

«Я вас всех порасшибаю»: на АЗС в Усть-Ордынском произошел конфликт Фото: Ольга ЮШКОВА.

В посёлке Усть-Ордынский разгорелся скандал на автозаправочной станции, видео с места конфликта облетело социальные сети. Водитель автомобиля Audi Q7 попытался объехать очередь за топливом, чем вызвал возмущение других автомобилистов, которые соблюдали очередной порядок на автозаправочной станции.

Одна из женщин, стоявших в очереди, возмутилась хамскому поведению водителя и вышла из машины и преградила ему путь, потребовав соблюдать общественный порядок, а главное очередь.

Мужчина вышел из себя. Он начал угрожать женщине, крича, что сломает её телефон, если она не перестанет снимать. На место происшествия подошёл полицейский, попытавшийся успокоить разгневанного водителя, но тот не отреагировал даже на его требования.

Агрессия только нарастала. Мужчина переключился на полицейского, угрожая и ему.

Когда агрессор направился к сотруднику полиции, тот был вынужден достать табельное оружие для самообороны. Тогда водитель стал ещё сильнее проявлять агрессию в сторону полицейского, на видео слышно как он говорит: «я вас всех порасшибаю».

Поняв, что ситуация выходит из-под контроля, водитель Audi Q7 поспешно скрылся с места происшествия.

- Инцидент взят на особый контроль. Проверку проводят сотрудники регионального Главка и Межмуниципального отдела МВД России «Эхирит-Булагатский». По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.