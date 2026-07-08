Мы - вновь первые! КП-Иркутск возглавила региональный рейтинг СМИ в Дзене по итогам июня 2026 года

КП-Иркутск стала лучшим СМИ в Иркутской области в июне 2026 года по версии Дзена Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

КП-Иркутск стала лучшим СМИ в региональном рейтинге медиа в Дзене за июнь 2026 года по количественным и качественным показателям!

Дзен учитывает цитируемость, оперативность, качество заголовков издания, количество подписчиков в Дзен-канале. Рейтинг Дзена - это новый национальный счетчик сайтов Рунета.

Он независим от международных агрегаторов и показывает объективную картину на рынке медиа.

Редакция КП-Иркутск по итогам июня вновь поднялась на первую строчку рейтинга, подтвердив лидерство и влиятельность в Иркутской области. Второй месяц подряд КП-Иркутск занимает лидирующую позицию среди региональных СМИ. Мы благодарны читателям за доверие и напоминаем, что «Комсомольская правда» - в официальном «белом списке» Минцифры.

Это значит, что на наш сайт можно зайти даже при ограничениях работы Интернета, которые могут вводиться в целях безопасности. Мы всегда на связи!

Напомним, КП-Иркутск - лидер в регионе и по версии Медиалогии. По итогам 2025 года мы являемся самым цитируемым СМИ в Иркутской области.

И еще из интересного: по данным Яндекс.Метрики, в июне 2026 года на сайте irk.kp.ru количество просмотров материалов превысило 1 миллион 600 тысяч, а в Дзен-канале число подписчиков достигло 69,9 тысячи. Присоединяйтесь и вы!

Также мы всегда оперативно публикуем наши новости в официальных аккаунтах КП-Иркутск в соцсетях - ВКонтакте, Одноклассники, а также канале в МАХ. Рады стараться для вас, дорогие читатели!