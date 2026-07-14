Винторогий козел дионис поселился в Иркутском зоосаде Фото: Иркутский зоосад

В Иркутском зоосаде пополнение - здесь поселился винторогий козёл по имени Дионис. Мархур, как ещё называют этих животных, - всего лишь трёхлетний самец, но его внешность уже впечатляет.

Главное украшение - массивные спиральные рога, которые с возрастом становятся всё крупнее и эффектнее.

В дикой природе именно они помогают самцам выяснять отношения с соперниками в брачный сезон.

- С каждым годом они будут становиться всё массивнее и красивее, - рассказали сотрудники Иркутского зоосада.

Родина винторогих козлов - горные районы Центральной и Южной Азии Фото: Иркутский зоосад

Родина винторогих козлов - горные районы Центральной и Южной Азии. Эти животные прирождённые скалолазы: они прекрасно чувствуют себя на крутых обрывах и способны передвигаться там, где человеку было бы страшно даже стоять.

Мархуры внесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

Сейчас Дионис привыкает к новому дому и новым соседям. Сотрудники зоосада отмечают, что он осваивается, но пока боится людей.

- Мы уверены, что Дионис станет всеобщим любимцем, - добавили в зоосаде.