Винторогий козел Дионис поселился в Иркутском зоосаде

В Иркутском зоосаде пополнение - здесь поселился винторогий козёл по имени Дионис. Мархур, как ещё называют этих животных, - всего лишь трёхлетний самец, но его внешность уже впечатляет.
Главное украшение - массивные спиральные рога, которые с возрастом становятся всё крупнее и эффектнее.
В дикой природе именно они помогают самцам выяснять отношения с соперниками в брачный сезон.
- С каждым годом они будут становиться всё массивнее и красивее, - рассказали сотрудники Иркутского зоосада.
Родина винторогих козлов - горные районы Центральной и Южной Азии. Эти животные прирождённые скалолазы: они прекрасно чувствуют себя на крутых обрывах и способны передвигаться там, где человеку было бы страшно даже стоять.
Мархуры внесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.
Сейчас Дионис привыкает к новому дому и новым соседям. Сотрудники зоосада отмечают, что он осваивается, но пока боится людей.
- Мы уверены, что Дионис станет всеобщим любимцем, - добавили в зоосаде.