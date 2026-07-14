«Не мыла голову перед экзаменом и положила в туфлю пятак»: 300-балльница рассказала о подготовке к ЕГЭ

Ульяна Трунова из Усть-Кута набрала 300 баллов по ЕГЭ Фото: Личный архив

Говорят, предела совершенству нет. Выпускница лицея из Усть-Кута Ульяна Трунова подтвердила это на собственном примере. Недавно КП-Иркутск рассказывала, что Ульяна набрала 200 баллов на ЕГЭ по химии и русскому языку, а теперь в ее копилку добавилось ещё 100 баллов - по биологии! Девушка честно признается - экзамен по этому предмету дался ей тяжелее всего. Подробности – в материале КП-Иркутск.

Мечтает стать стоматологом

Ульяна мечтает стать стоматологом, поэтому с 9 класса усиленно учит химию и биологию. Хотя девушка всегда была отличницей, к ЕГЭ она готовилась особенно упорно. С 10-го класса Ульяна занималась в двух онлайн-школах, порой училась даже на переменах. Свободного времени практически не было.

- Самым сложным оказался не объем материала, а тайм-менеджмент. Чтобы не выгореть, я завела планер, куда записывала все дела и задачи. По субботам старалась ничего не делать или занималась рукоделием - это помогало разгрузить голову, - рассказывала ранее КП-Иркутск Ульяна.

Сложность добавляли вебинары: столичные преподаватели работали по Москве, а в Сибири в это время уже близилась ночь. Так что девушка переносила занятия на следующий день – чтобы не лишать себя полноценного сна.

- Когда были свободные вечера, я гуляла, виделась с близкими.

Стала 200-балльницей

Ульяна уже подала документы в вузы в других городах и ждет результаты зачисления Фото: Личный архив

К экзамену по химии Ульяна подошла как настоящий стратег. Сначала набросала тестовую часть на черновике, потом аккуратно перенесла в бланк – и только после этого взялась за «вторую часть». А когда пробежала глазами по заданиям и увидела последнюю задачку, чуть не захлопала в ладоши: попалась легкая, почти подарок. Девушка так расслабилась, что начисто забыла про мандраж – было ощущение, что перед ней обычный пробник, а не ЕГЭ.

- В итоге справилась за два с лишним часа, хотя на работу давали 3,5. На всякий случай прибегла к традиции: не мыла голову и сунула в туфельку деревянный пятак с надписью «На удачу», который подарили на последнем звонке, - рассказывала Ульяна.

Увидев баллы, выпускница была в шоке. По химии она, конечно, ждала максимум, и даже признавалась: если бы получила меньше, расстроилась бы до слез. А вот русский язык стал полнейшим сюрпризом. На него у девушки времени оставалось меньше, и она была уверена, что в лучшем случае перешагнет 90-балльный порог. А тут - 100!

Третья «сотка»

Последний экзамен стал для Ульяны самым волнительным. Биология - предмет, который она любит и к которому готовилась прилежнее всего. Но попался очень сложный вариант.

- На задания нужно давать развернутый ответ: зубрежка не поможет, нужно думать логически. Я вышла с экзамена слегка расстроенной, - признается Ульяна.

Когда проверяла результаты, была готова к любому результату, никакого волнения уже не было.

- Я открыла страницу, увидела «100 баллов», и выдохнула: все, финиш. Три важнейших экзамена позади, и каждый из них сдан на максимум. Это невероятное чувство! Бурных эмоций, как после первых двух сотен, уже не было – просто спокойная радость и удовлетворение.

Увидев баллы, выпускница была в шоке. Фото: Личный архив

Первая в списках на поступление

Выпускной уже отгремел - девушка побывала и на школьном празднике, и на губернаторском балу. Теперь же Ульяна наслаждается заслуженным отдыхом. - Сейчас я уделяю время рукоделию, на которое раньше не было сил, - рассказывает Ульяна. - Много времени провожу с семьей. Хочется набраться сил перед учебным годом.

Девушка уже успела стать примером для многих школьников региона, и она охотно делится главными секретами успеха.

- Главное - четко расставлять приоритеты. Биологию, например, бесполезно зубрить, нужно понимать ее логически. Мне очень помогало рисовать схемы – смотришь на рисунок и вспоминаешь уже не сухие факты, а целую историю. А еще можно проговаривать сложные темы вслух - даже собаке или стене. Странный способ, но работает.

Ульяна уже подала документы в вузы в других городах и ждет результаты зачисления. В конкурсных списках, по ее словам, она первая.