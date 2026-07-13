Водитель сбил детей на зебре в Иркутске, затем оттащил раненого с дороги и скрылся: мама рассказала о состоянии сына

Пока дети восстанавливаются, полицейские разыскивают водителя, совершившего наезд. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В соцсетях распространяется видео с камеры уличного наблюдения, от просмотра которого стынет кровь. Кадры запечатлели ДТП в Ленинском округе Иркутска, произошедшее в субботу, 11 июля. На них – двое мальчишек бегут по нерегулируемому пешеходному переходу на 20-м Советском переулке. Внезапно на ролике появляется белая Toyota Camry. Водитель даже не пытается притормозить перед «зеброй». В тот момент, когда мальчишки уже пересекают середину перехода, машина на полном ходу сбивает их. От мощнейшего удара детей отбрасывает в разные стороны на несколько метров – они падают на мокрый асфальт и замирают.

Дальше – самое шокирующее. Виновник ДТП выходит из машины, но вместо того чтобы вызвать скорую, подходит к одному из мальчиков, лежащему перед капотом, помогает ему подняться и волоком перетаскивает на обочину, к тому месту, где уже лежит второй ребенок. На кадрах видно, как мужчина некоторое время стоит рядом, по всей видимости, пререкаясь с подбежавшими очевидцами. Затем, так и не дождавшись приезда полиции и медиков, он садится в автомобиль и скрывается с места происшествия. Сейчас его разыскивают.

О подробностях громкого ДТП КП-Иркутск рассказала мама одного из пострадавших – 8-летнего Кирилла*.

«Мама, у меня ноги отнялись»

По словам Алены*, в тот день ее сын вместе со своим другом, 7-летним Антоном* гулял на детской площадке. Она располагается у торгового комплекса, дорогу к ней пролегает через проезжую часть.

- Они уже возвращались домой, снова переходили дорогу. Не дошли до нашего двора буквально чуть-чуть, - рассказывает женщина. – Я много раз объясняла сыну: подойди к переходу, остановись, посмотри по сторонам, убедись, что машины остановились, и только потом иди. Но, видимо, ребята, увлекшись разговором, поверили, что раз зебра, значит, их пропустят. А этот водитель даже не притормозил…

О страшном происшествии Алена узнала не сразу – она работает на лекарственном заводе посменно, а на производстве часто пропадает связь.

- Мне начали звонить и писать учителя, социальный педагог из школы, которые уже узнали о случившемся. Как увидела СМС – естественно, сразу помчалась в больницу. Мальчики уже находились там. Спасибо прохожим, которые не прошли мимо и вызвали скорую.

Водитель уехал с места ДТП. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Когда женщина приехала в Ивано-Матренинскую больницу, Кирилл находился в шоке от произошедшего.

- К счастью, мальчики остались живы! И вообще, конечно, чудо, что обошлось даже без переломов – судя по видео, удар был сильнейший. У Антона сильные синяки, в том числе, ушибы на лице. А у Кирилла удар пришелся по голове и ногам. Когда я приехала, у него были перебинтованы голова и колено. Врачи диагностировали сотрясение мозга и гематомы. Но самое страшное: что Кирилл сказал, что после удара он почувствовал, как у него отнялись ноги. Сейчас все в порядке, он ходит. Но я до сих пор переживаю из-за этого – удар был такой, что могло повредить спину. Сейчас пытаюсь записать сына на прием к неврологу.

Мальчишек не стали госпитализировать – врачи отпустили под домашнее наблюдение. Сейчас Кирилл лечится дома, Алена дает ему обезболивающие, мажет ушибленное колено.

- Сегодня уже гораздо лучше. Но неизвестно, как дальше это все будет проявляться. Сын находится в шоке, на улицу выходит с опаской. Когда мы шли в больницу, я чувствовала – он напряжен, боится машин. Кошмары, к счастью, не снятся.

Обратилась к адвокату

Алена признается: сейчас ей очень тяжело. В том числе и финансово. Она одна растит Кирилла – бывший супруг находится в зоне СВО и числится пропавшим без вести. Женщине пришлось оформить отпуск без содержания, чтобы быть рядом с сыном.

Сибирячка возмущена не только самим наездом, но и поведением водителя, запечатленным на видео.

Правоохранители уже установили цепочку владельцев машины и вычислили вероятного водителя. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Он схватил моего сына под мышки, как мешок с картошкой, и потащил к обочине! Хотя позвоночник трогать было нельзя! Он просто расчищал себе путь, чтобы уехать, - возмущается женщина. – Я буду добиваться для него наказания. Уже обратилась к уполномоченному по правам ребенка и наняла адвоката.

«Машину нашли, водителя – нет»

Пока дети восстанавливаются, полицейские разыскивают водителя, совершившего наезд.

- Автомобиль «Тойота Камри», участвовавший в ДТП, обнаружен в одном из автосервисов Свердловского округа и помещен на спецстоянку, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Правоохранители уже установили цепочку владельцев машины и вычислили вероятного водителя. Он до сих пор не вышел на связь, его поиски продолжаются. В полиции призывают нарушителя незамедлительно явиться в ближайший отдел. Ход проверки также на контроле у прокуратуры Иркутской области.

Автомобиль «Тойота Камри», участвовавший в ДТП, обнаружен в одном из автосервисов Свердловского округа. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики травматизма на дорогах, - рассказали в ведомстве.

*имя изменено – прим. Редакции

ВАЖНО!

Полицейские просят всех, кто знает что-либо о предполагаемом виновнике ДТП или его местонахождении, сообщить по телефонам: 8 (3952) 21-76-00, 21-76-01 или 102. Помогите найти человека, который сбил детей и бросил их на мокром асфальте.