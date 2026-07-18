От руды до слитка

В третье воскресенье июля в России отмечают свой профессиональный праздник металлурги. Это все те люди, которые причастны к производству металлов: железа, стали, алюминия. И, конечно, самого известного - золота. В этот день принимают поздравления и сотрудники одного из крупнейших золотодобывающих предприятий в России – «Полюс». В Иркутской области работают два подразделения – «Вернинское» и «Сухой Лог». Оба они расположены в Бодайбинском районе и эту территорию по праву можно назвать золотой столицей Приангарья. Рассказываем, какие люди там работают, какие новейшие технологии используются, какие колоссальные объемы работы выполняются. И все это для того, чтобы лишний раз испытать большую гордость за наш богатый край и за тех земляков, что не боятся работать для нашего общего блага.
Следим за процессом получения золота вместе с работниками фабрики.
Современный процесс золотодобычи кардинально отличается от стереотипных представлений, когда старатели с лотками промывают речной песок в поисках драгоценных частиц. Сегодня золото извлекают из руды, то есть фактически – из камня. Происходит это на высокотехнологичных фабриках, и главные в этом производственном процессе люди – металлурги. При этом «металлург» – это обобщённое название для нескольких профессий. В технологии производства драгоценного металла задействованы специалисты разных направлений. Отправляемся на Вернинскуюзолотоизвлекательную фабрику и просим участников процесса рассказать, что именно они делают.
1. Рудоподготовка. Привезённую с карьера породу, которая пока что представляет из себя просто груду камней, нужно подготовить – хорошенько измельчить. И первыми к процессу производства металла приступают металлурги, которые работают машинистами мельниц.
– Для измельчения руды используются шаровые мельницы различных типов, – рассказывает машинист мельниц Руслан Ожакенов. – Наша задача – измельчить руду и разделить на фракции. Крупные «просеиваются» на специальном оборудовании – грохотах, а затем доизмельчаются в мельницах второй стадии. Мелкие фракции сразу отправляются на гравитацию.
Что такое шаровая мельница? Представьте себе огромный бак, в который щедро насыпали тяжёлые металлические шары разного диаметра. Перекатываясь, они способны стереть в порошок что угодно. Здесь шумно! Вот теперь руда готова отправиться на следующий этап.
2. Флотация. Пришёл черед отделить зёрна от плевел, то есть золото от пустой породы. Это делают металлурги – аппаратчики обогащения золотосодержащих руд с помощью реагентов. В результате пустая порода опускается в осадок и образуется золотосодержащая пена – концентрат, который снимают для дальнейшей переработки. Этот процесс и называется флотацией.
– В нашем процессе реагенты не растворяют золото, а как бы «связывают» его микроскопические частицы и помещают внутрь пузырьков пены. Затем эту пену отправляют на сорбцию. Там металл извлекают из флотоконцентрата при помощи активированного угля, – рассказывает аппаратчик обогащения Сергей Макаров. – Самое важное – это выдерживать реагентный режим. От этого зависит качество извлечения, а мы стремимся, естественно, довести этот процент до максимума.
Потом насыщенный золотом уголь проходит десорбцию и электролиз, в результате которого получается катодный остаток. По виду он напоминает влажный песок, но по составу уже гораздо ближе к золоту.
Процесс этот непростой, ведь даже малейшее изменение в количестве реагентов может повлиять на процент извлечения. Почти как у хозяйки на кухне: чуть недосолил или пересолил – и вкус испорчен.
Аналогичная ситуация и в другом процессе – интенсивном цианировании гравиконцентрата, где так же применяются реагенты, но другого принципа действия. На этом участке работают металлурги, которых называют аппаратчиками гидрометаллургических процессов.
– Концентрат гравитации загружается, грубо говоря, в котлы, – поясняет аппаратчик-гидрометаллург Александр Караганов. – Туда же подаётся раствор реагентов – цианид, который растворяет золото, и щёлочь. Идёт цикл выщелачивания. Затем берутся пробы. Когда они показывают, что растворять уже нечего, мы отправляем пульпу на следующий этап – электролиз. Наша задача – проверять все параметры и пробы, следить за оборудованием, чтобы всё исправно и чётко работало.
3. Плавка. После завершения всех физико-химических процессов (конечно, мы рассказали о них очень коротко, на самом деле всё гораздо сложнее) катодный осадок отправляется на плавку. Металлургом-финалистом технологической цепочки производства золота является плавильщик.
– Идёт сначала сушка, потом обжиг. Затем загружаем его в печку, перемешиваем с бурой и содой – это реагенты для выделения примесей, – поясняет плавильщик Денис Стафеев. – Технологи говорят нам, сколько загружать материала на плавку, мы рассчитываем количество реагентов. И начинаем плавить. В результате получаются слитки Доре, которые содержат примерно 86% золота.
Для получения чистого сплава они отправляются на аффинажный завод, где выплавляют металл высшей пробы. Аффинажные слитки выглядят всегда одинаково. А вот каждый из слитков Доре, по словам опытных плавильщиков Вернинской ЗИФ, уникален по цветовому оттенку. Ведь в них разное количество примесей.
Фабрика рекордов
Вернинский ГОК в Бодайбинском районе — один из самых современных золотодобывающих комплексов страны — продолжает наращивать мощности и внедрять уникальные решения в области автоматизации.
Запущенный в промышленную эксплуатацию в 2011 году Вернинский горно-обогатительный комбинат («Полюс Вернинское») — одно из самых молодых предприятий компании «Полюс». Расположенный в Бодайбинском районе, он с первых лет работы взял курс на технологическое совершенство.
Лучший результат по извлечению
После выхода на проектную мощность здесь было реализовано четыре этапа расширения фабрики, что позволило увеличить годовую производительность на 60% — с 2,2 до 3,5 млн тонн руды в год.
Сегодня перерабатывающие мощности достигают практически 4 млн тонн руды в год, а производительность в час — 503 тонны. Но главное достижение — это эффективность: коэффициент извлечения золота на Вернинском составляет 93%, что является лучшим результатом среди действующих золотодобывающих предприятий России, ведущих отработку месторождения открытым способом.
96% автоматизации и «запуск с одной кнопки»
Уровень автоматизации Вернинскойзолотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) составляет 96% — один из самых высоких показателей в российской отрасли. Например, здесь внедрено уникальное для России решение — запуск всего комплекса оборудования (а это сотни единиц!) с одной кнопки. Этот процесс занимает чуть более двух минут.
Собственные разработки и импортозамещение
Путь к высокому уровню автоматизации начинался в 2015 году с решения локальных задач. Постепенно автоматизация охватила все участки, включая те, где её раньше не было (например, участок десорбции). Программное обеспечение разрабатывали самостоятельно — это позволило связать более 50 единиц оборудования и приборов в единую логику управления.
В 2020 году команда сфокусировалась на сложных технологиях. Увязали работу приборов по вибродиагностике мельниц и контролю крупности руды для повышения эффективности измельчения. На участке флотации установили камеры контроля состояния пены.
В 2021 году шагнули к верхнеуровневой автоматизации, создав Систему усовершенствованного управления технологическими процессами (СУУТП) — комплексное решение прогнозируемого управления технологическим процессом и его быстрым вводом на заданный режим. В 2023 году разработали и запустили собственную программу по движению сорбента в цикле сорбции, полностью исключив человеческий фактор.
Санкционное давление стало ещё одним вызовом, который предприятие успешно преодолело. Совместно с Исследовательским центром «Полюса» были подобраны аналоги реагентов, центробежный концентратор на фабрику поставил иркутский производитель «СервисТехноПром».
Это интересно
С осени 2024 года на Вернинской ЗИФ проводится опытно-промышленная переработка руды Сухого Лога. Это крупнейшее месторождение в России. На пике освоения Сухой Лог будет давать стране около 80 тонн золота.
Конкретно
93 – таков процент извлечения золота на Вернинском. Это лучший результат среди действующих золотодобывающих предприятий России, ведущих отработку месторождения открытым способом. 96% технологических процессов на фабрике автоматизированы. 503 тонны руды в час может перерабатывать Вернинскаязолотоизвлекательная фабрика.