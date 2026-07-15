Компания из 14 школьников собралась на вечеринку, которая к утру обернулась гибелью пятерых... Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поздним вечером 27 мая 2025 года жители садоводства «Горный Байкал» не обратили внимания на шум за чужим забором. Играла музыка, слышались голоса - обычная для конца весны картина. Никто не догадывался, что компания из 14 школьников собралась на вечеринку, которая к утру обернется гибелью пятерых. Трагедия оставила после себя пепелище и множество вопросов. Спустя год и два месяца, 15 июля 2026-го, суд вынес приговор тому, с кого началась цепочка, приведшая к бойне. Подробности – в материале КП-Иркутск.

«Сегодня жестко бухаем!»

Подростки от 13 до 17 лет заняли дачный участок семьи 17-летнего Ивана*. Повод - день рождения одной из школьниц. На стол выставили принесенный с собой алкоголь. На кадрах, позже опубликованных в Сети, видны бутылки водки, коктейлей и пива. В качестве закуски - нарезанный хлеб, чипсы, быстрорастворимая лапша.

Один из участников снимает происходящее на телефон. «Сегодня жестко бухаем!», «Передай привет подписчикам», «Именинница, повернись!» - слышно за кадром. Девушка оборачивается на голос, смеется. Ребята слушают музыку, перекрикиваются, матерятся. На записи не заметно никакого напряжения, обычная гулянка.

Около 23:00 пятеро гостей, включая именинницу, уехали домой на такси. Оставшиеся девять человек разошлись спать. На участке стояло два строения. Девушки заняли малый дом, парни остались в большом.

Вот что осталось от дома. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Притворилась мертвой

Глубокой ночью Иван зашел к девушкам. Вспыхнул конфликт. 16-летняя Карина* попыталась защитить подругу Лену*. Нападавший ударил ее ножом в грудь - рана оказалась смертельной. Лена поняла, что единственный шанс уцелеть - притвориться мертвой. Иван накрыл обеих одеялом и вышел.

Убедившись, что вокруг тихо, Лена выбралась через окно. Босая, с ранами на шее, она бежала по полупустым улицам садоводства, пока не заметила освещенный участок с припаркованной машиной. Хозяева открыли дверь и вызвали полицию.

Погибли четверо: 16-летняя девушка и трое парней 13 и 14 лет. Еще четверо получили травмы. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Председатель садоводства Юлия Рудь приехала на место одной из первых, около шести утра. Пожарные уже тушили большой дом. Поодаль лежали тела троих подростков - девушки и двух парней - со следами ножевых ранений. Еще одно тело позже обнаружили внутри сгоревшего строения. Четверо пострадавших были госпитализированы. Сам Иван поджег дом и погиб. Следствие назначило комплекс экспертиз, включая пожарно-техническую и генетическую. Дело в отношении нападавшего прекратили.

В Байкальске простились с подростками, погибшими в кровавой резне в ночь на 28 мая. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Приговор

Пока Байкальск прощался с погибшими, следователи выясняли, откуда у школьников взялся алкоголь. След привел к 25-летнему местному жителю. Его младший брат был в той самой компании, поэтому мужчина хорошо знал всех ребят.

В мае 2025-го он уже собирал подростков у себя в квартире - пили вместе. А 27-го числа, в день трагедии, именно он купил спиртное и привез его в СНТ «Горный Байкал». Бутылки, которые он передал несовершеннолетним, тем же вечером оказались на столе, за которым подростки снимали свои последние видео.

Позже в деле появились и другие преступления. Суд установил, что в 2023-2024 годах этот же человек совершил деяния против половой неприкосновенности.

- 15 июля 2026 года Иркутский суд огласил приговор. По совокупности статей мужчина получил 16 лет колонии строгого режима с лишением права заниматься определенной деятельностью, - прокомментировали в прокуратуре и СУ СКР региона.

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