Студентка почувствовала боль в плече — спустя три дня она услышала пугающий диагноз. Фото: нейросети.

17-летняя Маргарита Колсанова из Саянска Иркутской области даже не подозревала, что привычная дорога домой будет ассоциироваться у неё с ужасом. Студентка медицинского колледжа, мечтающая стать массажистом, привыкла к насыщенному ритму: лекции, практика, встречи. Но тот майский день 2026 года она теперь точно не забудет.

— Я шла из ремонтного центра, и вдруг плечо начало сильно чесаться, причём как-то болезненно, — вспоминает Маргарита. — Подумала, что случайно содрала ранку, посмотрела на ноготь — и обомлела: на нём сидел клещ. В тот момент меня накрыла паника.

Подробности в материале КП-Иркутск.

«НЕ ПАНИКУЙ»

Маргарита сразу позвонила маме. Та, хоть и сама перепугалась, сумела сохранить хладнокровие:

— Главное — не паникуй. Бери документы и иди в больницу.

По дороге девушка пыталась найти помощь у прохожих. Возле торгового центра она обратилась к паре — надеялась, что дадут хотя бы салфетку, чтобы аккуратно завернуть клеща. Но люди отмахнулись:

— Нам некогда.

К счастью, помогли другие незнакомцы.

— Мне было важно не нести клеща голыми руками. Хотелось просто убрать его подальше.

Тот самый клещ. Фото: предоставлено героиней публикации.

Добежав до дома, девушка схватила документы и помчалась в городскую больницу. Там её сразу перенаправили в детскую — ведь ей ещё не исполнилось 18 лет. Там Маргарите оказали первую помощь: поставили укол иммуноглобулина в качестве профилактики и выписали антибиотики.

Затем девушка сдала клеща в лабораторию, ведь он мог быть заражён.

ТРИ ДНЯ В ОЖИДАНИИ

Самые тяжёлые дни для Маргариты — те самые три, пока не пришли результаты анализа.

— Странно, но самочувствие было нормальным. Ни температуры, ни слабости — вообще ничего. Наверное, это даже пугало больше: непонятно, что происходит внутри. Но врачи сказали, что это не показатель: инфекция может проявиться позже.

К шоку Маргариты и её родных, кровосос оказался переносчиком боррелиоза, или болезни Лайма.

— Когда узнала, стало не по себе. Но врач сразу объяснила: поскольку клеща сняли довольно быстро и мы не теряли времени, риск осложнений минимален. Мне посоветовали продолжать пить препараты — по две таблетки в день в течение пяти дней. Я строго следовала схеме, периодически созванивалась с врачом, — говорит Маргарита.

ОТКУДА ПРИШЛА ОПАСНОСТЬ

Девушка до сих пор пытается понять, где именно подцепила клеща. Маршрут того дня она помнит чётко: шла мимо церкви, потом — в библиотеку, затем — в ремонтный центр.

— Получается, такой небольшой треугольник в районе перелеска. Где-то на этом пути и встретился клещ. Причём я была в джинсах и в кофте с длинными рукавами, футболка тоже закрывала тело. Но он умудрился пробраться под одежду. Видимо, цеплялся там, где ткань неплотно прилегала к коже, — рассуждает студентка.

К слову, о риске она знала: буквально незадолго до этого в её колледже проводили профилактическую беседу, где предупреждали, что даже на городской территории могут быть клещи — нужно соблюдать меры предосторожности.

Сейчас Маргарита уже закончила курс лечения и чувствует себя хорошо. Беда прошла стороной. Но страх остался: теперь она с опаской смотрит на любые заросшие участки и старается держаться подальше от высокой травы.

— Раньше я вообще не задумывалась, насколько это серьёзно. Теперь понимаю: клещ — это не просто «маленький жучок», а реальная угроза. Если бы не мамина собранность и не то, что я вовремя попала к врачам, всё могло быть гораздо хуже.

КОНКРЕТНО

В Приангарье сохраняется рост активности клещей*

С начала эпидемического сезона 19 252 жителя региона пострадали от укусов клещей, в том числе 4396 детей (это на 23 % больше аналогичного периода прошлого года). Зарегистрировано 49 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 39 — клещевым боррелиозом, 8 — клещевым риккетсиозом. Исследовано 13 642 клеща, из которых 4161 заражён иксодовым клещевым боррелиозом, 166 — вирусным клещевым энцефалитом, 986 — другими клещевыми инфекциями.

*По данным Управления Роспотребнадзора по Иркутской области на 10 июля 2026 года

ВАЖНО

Как обезопасить себя

При выезде на природу либо на дачные участки не забывайте о важности соблюдения мер профилактики, в том числе:

- одевайтесь так, чтобы при попадании на одежду клещ имел минимум возможностей попасть на открытые участки тела;

- используйте специальные акарицидно репеллентные средства защиты от клещей;

- каждые 15–20 минут проводите само и взаимоосмотры.

! При укусе клеща — сразу же обратитесь за медицинской помощью.

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