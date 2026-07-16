Фестиваль клубники в Байкальске будет идти два дня. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если вы думали, что лето — это про море, песок и пальмы, то на берегах Байкала на этот счёт своё мнение. В этом году в Приангарье готовятся к настоящему ягодному взрыву: вновь состоится фестиваль клубники в Байкальске 2026! Два дня, наполненные ароматами свежей клубники, музыкой, конкурсами и угощениями, пройдут на площади Фестивальной — и пропустить это просто нельзя. XVII Клубничный фестиваль «Виктория-2026» обещает стать самым сладким, ярким и громким событием июля.

Фестиваль клубники в Байкальске 2026: когда будет

Фестиваль клубники в Байкальске 2026 — это уже не просто праздник, а настоящая городская легенда. Впервые он прогремел в 2009 году, и с тех пор стал ежегодным ритуалом для жителей и гостей города. Перерывы случались, но исключительно по серьёзным причинам — жизнь есть жизнь, и порой стихия диктует свои правила. Так, в 2023 году проливные дожди обернулись настоящей бедой: в Байкальске ввели режим ЧС из-за подтоплений, и от клубничных гуляний пришлось отказаться. Но в 2026 году всё идёт по плану — никаких форс-мажоров, только праздник, клубника и отличное настроение!

В этом году фестиваль растянется на целых два дня — 17 и 18 июля. Сердце праздника — Фестивальная площадь Байкальска. Это место давно стало точкой притяжения: здесь и современная сцена, где будут выступать артисты, и уютный фонтан, и удобные лавочки, чтобы перевести дух между дегустациями, и знаковая стела «Я люблю Байкальск», у которой все фотографируются на память.

А клубника в Байкальске — это отдельная история. Местные шутят, что ягода здесь растёт даже лучше, чем картофель. И в этой шутке немало правды: всему виной уникальный микроклимат города. Зимы тут не сковывают землю лютыми морозами, лето не выжигает всё на свете палящим зноем, а дожди щедро питают почву. Именно благодаря этим условиям клубника получается такой сочной, ароматной и по-настоящему вкусной.

Фестиваль клубники в Байкальске 2026: программа

Пятница, 17 июля: старт с размахом

Как стало известно КП-Иркутск, Фестиваль клубники в Байкальске 2026 откроется в пятницу, 17 июля, и сразу задаст высокий темп. Уже с 15:00 начнёт работать «Байкальский Арбат» — торговые ряды, где можно будет найти всё, что душа пожелает: от свежей клубники и домашних заготовок до сувениров и изделий местных мастеров. Здесь каждый найдёт что-то по душе: кто-то купит баночку клубничного варенья, кто-то — авторскую брошь, а кто-то просто будет гулять, вдыхая сладкий аромат лета.

В 17:00 стартует программа «Клубничное торжество» в библиотеке города Байкальска. Гостей ждёт выставка журналов и рецептов с клубничной тематикой — идеальное место для тех, кто хочет пополнить свою кулинарную коллекцию новыми идеями. Для детей подготовили аквагрим, а взрослые смогут испытать удачу в беспроигрышной лотерее.

Параллельно, с 17:00 до 18:00, пройдёт торжественная церемония награждения «Лучший продавец года». Это не просто формальность — это признание труда тех, кто вкладывает душу в своё дело и делает фестиваль таким особенным.

В 18:00 начнётся главное событие вечера — торжественное открытие фестиваля «Виктория-2026» под названием «Салютуем тебе, фестиваль!». Официальные лица поприветствуют гостей, и праздник вступит в свои права. Сразу после этого, с 18:30 до 19:00, всех ждёт ещё одна беспроигрышная лотерея от организаторов и партнёров фестиваля — шанс уйти домой не только с приятными воспоминаниями, но и с приятным подарком.

Вечер пятницы будет насыщен музыкой и танцами. В 19:00 на сцену выйдет танцевальный коллектив «Мазурия» из Ангарска с программой «Клубничное настроение». Затем, с 19:30 до 20:30, гостей пригласят в «Байкальский хоровод» — поздравительную программу от артистов Байкальска.

Для любителей живой музыки с 20:30 до 21:30 выступит Центр звукозаписи «Апрель» с концертом «Раздели со мною лето». А завершит пятничный вечер концерт ВИА «Флагман» в рамках программы «Ритмы клубничного фестиваля» — с 21:30 до 23:00.

Суббота, 18 июля: пик праздника

Суббота, 18 июля, обещает быть ещё более насыщенной. «Байкальский Арбат» снова откроет свои двери в 11:00 и будет работать до 23:00 — так что у гостей будет достаточно времени, чтобы обойти все ряды, попробовать угощения и выбрать сувениры.

С 12:00 до 13:00 детей ждёт игровая программа «Клубничное настроение» — весёлые конкурсы, игры и, конечно же, много клубники. А с 13:00 до 14:00 все желающие смогут принять участие в мастер-классах «Ягодная фантазия» по декоративно-прикладному творчеству. Это отличная возможность не только научиться чему-то новому, но и создать своими руками памятный сувенир, который будет напоминать о фестивале.

Одним из самых ярких событий субботы станет конкурс «Чудо подворье — Ягодный разгуляй» (с 13:00 до 15:00). В нём поборются за звание лучших дачные участки, садоводческие хозяйства и учреждения города и района. Участники представят свои достижения, а зрители смогут не только полюбоваться на ухоженные сады и огороды, но и узнать секреты выращивания клубники и других ягод. В рамках конкурса также выступят творческие коллективы, добавив мероприятию ещё больше красок и эмоций.

С 14:00 до 15:00 на сцене появится театр моды «Подиум без возраста» из Усть-Илимска с программой «Клубничное ассорти». Это будет не просто показ мод, а настоящее театрализованное представление, где каждый наряд — это история, а каждая модель — её героиня.

Любители танцев и хореографии оценят программу «Клубничный движ» (с 15:00 до 16:00), в которой выступят коллективы «Belli dens» из Слюдянки и «СОЮЗМАШ» из Иркутска. Их номера обещают быть энергичными и запоминающимися.

Для самых юных модниц с 16:00 до 18:00 пройдёт конкурсная программа «Стильная ягодка» — соревнование для девочек 5–9 лет. Это не просто конкурс красоты, а праздник детского творчества, где каждая участница сможет проявить свою индивидуальность и получить заряд положительных эмоций.

Кульминацией фестиваля станет «Клубничный БУМ!» (с 18:30 до 19:30) — массовое угощение клубничным пирогом с участием фольклорной группы «Зарев цвет» из Иркутска. Представьте себе: огромный пирог, аромат свежей выпечки и клубники, весёлые песни и танцы — это будет момент, который запомнится надолго.

Вечер субботы продолжит концертная программа от участников VI Всероссийского музыкального фестиваля «Новые Огни на Байкале — 2026» (с 19:30 до 21:00). А с 21:00 до 22:30 гостей ждёт «Клубничный привет от соседей» — концерт творческих коллективов из Слюдянки и Иркутска. Это будет настоящий музыкальный марафон, где каждый найдёт что то по душе.

Завершится Фестиваль клубники в Байкальске 2026 в 22:30 световым шоу «Световая феерия» от мастеров света из Иркутска. Яркие огни, динамичные эффекты и завораживающие визуальные композиции создадут неповторимую атмосферу и станут идеальным финалом двухдневного праздника.