Не только законы и цифры

Александр Ведерников с волонтерами Черемховского района. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Помимо основной деятельности, депутаты областного парламента нередко подключаются к социальным проектам и акциям, стараются поддерживать тех, кто делает важные и добрые дела для земляков. Об этой необязательной, но очень важной части их работы расскажем подробнее.

Благотворительные проекты и акции

Областной парламент с готовностью присоединяется к добрым делам, особенно если они связаны с помощью детям. Многие проекты уже стали доброй традицией. Например, перед Новым годом парламентарии участвуют в акции «Елка желаний», отправляя подарки детям не только из всех уголков Иркутской области, но и в подшефный город Кировск Луганской Народной Республики. А весной депутаты присоединились ко всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости» — по всей стране собирают игрушки, головоломки, настольные игры и отправляют в больницы, где маленькие пациенты проходят длительное лечение. Вместе с этой посылкой представители Заксобрания и Молодежного парламента привезли в иркутский детский хоспис еще и предметы первой необходимости.

— Ребятишки храбро и стойко борются с трудными заболеваниями, поэтому глоток радости для хорошего настроения, формирования собственного иммунитета им нужен как никогда. Этот маленький жест милосердия — огромная поддержка детей, которые так нуждаются в вере в чудо. Радость, улыбки, счастье в глазах ребят — наш вклад в их выздоровление, — сказал Александр Ведерников.

Благотворительная акция "Коробка храбрости": подарки для хосписа. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

Подобных примеров можно привести довольно много. Не случайно и юбилей областного парламента в 2025 году отметили благотворительной выставкой, с помощью которой собирали средства на приобретение оборудования для сенсорной комнаты в Областной детской клинической больнице.

Волонтерское движение

Многие депутаты хорошо знакомы с волонтерскими группами в своих округах и сами постоянно участвуют в благотворительных проектах. Для таких людей зачастую важна именно моральная поддержка, ведь работают они исключительно на энтузиазме и желании помочь ближним. Сегодня работа таких групп в большинстве случаев связана с помощью бойцам СВО и их близким. Поэтому, работая на территории своих избирательных округов, депутаты обязательно встречаются с такими людьми.

Так, Александр Ведерников поблагодарил за работу волонтеров поселка Парфеново и деревни Герасимова Черемховского района. Добровольцы плетут маскировочные сети для бойцов СВО, собирают средства на приобретение необходимого оборудования и техники.

— В Черемховском районе сильное добровольческое движение. Здесь живут инициативные и неравнодушные люди, которые своим примером воодушевляют всех вокруг, показывают, что вместе — мы сила, — сказал Александр Ведерников.

Медали «За бескорыстную помощь воинам России» торжественно вручили волонтерам группы «Масксети СВОим» в Шелехове. Как рассказал депутат Федор Саломатов, активные жители города объединились в 2023 году и за это время организовали целое производство: плетут маскировочные сети, шьют антидроновые одеяла, маскировочные костюмы, нашлемники, спальники.

В волонтерских объединениях участвуют самые разные люди: пенсионеры, школьники, руководители предприятий и организаций, предприниматели. Например, в Братске 80-летний пенсионер, бывший директор колледжа, каждый месяц перечисляет часть пенсии на нужды бойцов. Его и других добровольцев поблагодарил депутат Эдуард Демин:

— Спасибо всем, кто помогает! Вместе мы победим!

Поездки «за ленточку»

Неоднократно депутаты Заксобрания лично бывали на территории Луганской и Донецкой народных республик. Сопровождали гуманитарные грузы, встречались с бойцами, медиками, работающими в местных военных госпиталях, жителями.

В этом году в такой поездке побывали депутаты Александр Лаутин и Сергей Гомбоев. Они доставили в зону СВО машину скорой помощи, квадроцикл, медикаменты, строительные и медицинские инструменты, спецсредства, одежду и адресные посылки.

Депутаты доставили гуманитарный груз в зону СВО. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области.

— Вместе с земляками успешно организовали и доставили гуманитарную помощь в несколько ключевых точек — ЛНР, Мариуполь и ДНР, — рассказал Сергей Гомбоев. — Помимо передачи гуманитарной помощи, нам удалось встретиться с нашими земляками-военнослужащими: пообщаться вживую, выслушать их истории и передать адресные посылки.

По словам депутата, в этот раз в составе гуманитарного груза был автомобиль УАЗ. Машину отправил своему внуку житель рабочего поселка Улькан. Своими руками отремонтировал, чтобы техника служила надежно. И сделал на борту надпись: «Крепкий тыл». Военнослужащий, который сейчас находится в Донецке, может быть уверен: его ждут дома с Победой.

Не забывают и о бойцах, вернувшихся домой. Зимой четверо ветеранов с семьями отдохнули на зимнем Байкале. Прогулялись по льду Малого Моря, полюбовались ледяными пещерами. Поездку в Ольхонский район организовал Сергей Гомбоев, а с организацией перекуса помог его коллега по областному парламенту Степан Франтенко.

За здоровый образ жизни

Депутаты оказывают организационную, финансовую и моральную поддержку спортивным мероприятиям и вообще стараются всячески способствовать развитию массового спорта и продвижению здорового образа жизни. Прежде всего — своим примером. Уже пятеро членов ЗС, в том числе и спикер, сдали нормативы ГТО и получили золотой значок.

В поселке Новонукутский в этом году прошел турнир по футзалу «Кубок Защитника Отечества» на призы депутата Сергея Гомбоева. Собрались 11 команд из Аларского, Боханского, Осинского, Заларинского и Нукутского районов.

— Отличный турнир с хорошими призовыми, с большим охватом и уровнем участников, — отметили спортсмены.

А в Усолье-Сибирском с 2024 года действует шахматно-шашечный клуб «Белая ладья». Его удалось организовать в том числе и с помощью депутата Максима Петрова. В этом году там прошли чемпионат города среди мужчин и первый турнир по быстрым шахматам среди женщин.

Кузьма Алдаров активно способствует развитию спорта в Усть-Ордынском округе. На традиционный турнир по вольной борьбе памяти Героя Советского Союза Владимира Борсоева в Баяндае в этом году собралось более 200 спортсменов.

— Есть предложение со стороны администрации Баяндаевского района сделать турнир межрегиональным, и с этой инициативой будем дальше работать, — пояснил Кузьма Алдаров. — Данный турнир — единственный, который проводится в честь погибших героев Советского Союза у нас в Иркутской области и в Усть-Ордынском Бурятском округе. Считаю, что необходимо выводить его на более высокий уровень. Поэтому инициатива Федерации спортивной борьбы Иркутской области будет поддержана. Мы начинаем работу по включению турнира в единый календарный план соревнований Минспорта Иркутской области и Министерства спорта Российской Федерации.

Чемпионат по адаптивному плаванию. Фото: Предоставлено Д. Ягодзинским.

В Иркутском районе прошла спартакиада работников дошкольного образования, на которой собралось более 200 сотрудников детских садов. Депутат Галина Кудрявцева не только приветствовала команды, но и успела обсудить с их участниками самые насущные проблемы.

— С радостью пообщалась с дошколятами, проговорила с ними волнующие их вопросы, — отметила Галина Кудрявцева. — Конечно, поприветствовала всех участников спартакиады и поблагодарила организаторов этого массового спортивного мероприятия. На мой взгляд, победила дружба. Ведь именно такие мероприятия сплачивают коллектив и дают заряд на будущие успехи. Так держать!

А депутат Денис Ягодзинский рассказал о большом и важном деле областной организации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Ее руководители, тренеры-общественники Николай Блинов и Марина Блинова организовали первые региональные соревнования по адаптивному плаванию в Ангарске. На них собрались спортсмены от 10 до 55 лет из Иркутска, Шелехова, Заларей, Саянска. Многие подтвердили спортивные разряды и звания.

— Энтузиасты, вкладывающие душу в каждого спортсмена, творят настоящее чудо: дети и взрослые с ОВЗ показывают колоссальные результаты, социализируются. И по тому, как мы относимся к таким людям, можно судить о здоровье всего нашего общества, — отметил Денис Ягодзинский.

По личным просьбам

Бывает, что к депутатам обращаются, пишут, приходят на личный прием с вопросами, которые тоже не относятся к их прямой деятельности. Но если есть возможность помочь — они это делают.

Депутат Евгений Сарсенбаев активно помогает социально значимым проектам. Один из них — сеть благотворительных кафе, где готовят бесплатные обеды для пожилых людей, организуют творческие вечера и досуговые акции. Такие кафе работают в Ангарске и Иркутске, и в них всегда много посетителей: бабушки и дедушки пользуются возможностью сэкономить часть пенсии, а заодно пообщаться. Евгений Сарсенбаев помогает проекту продуктами, транспортными услугами и оборудованием.

— Этот проект делает добро для тех, кто в силу обстоятельств особенно в нем нуждается. Наше старшее поколение пережило гораздо больше трудных времен, чем довелось нам. Работа таких кафе — исполнение нашей общей моральной обязанности, возврат долга тем, благодаря кому мы живем, — поделился парламентарий.

Благодарность депутату от организаторов благотворительного проекта. Фото: Предоставлено Е. Сарсенбаевым.

В Усолье-Сибирском к депутату Максиму Петрову со своей идеей организации выставки для школьников и студентов пришел известный фотокорреспондент Юлий Бравков.

— В конце прошлого года Юлий Иванович обратился ко мне на депутатском приеме с предложением провести по средним общеобразовательным учреждениям города передвижную фотовыставку его работ, — рассказал депутат. — Я не мог не откликнуться и оказал ему помощь. Наша страна, отпраздновавшая в 2025 году 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне, столкнулась с новым вызовом. Связать воедино лица дедов и прадедов, победителей тех лет и героев наших дней — такую задачу поставил автор. И ему это удалось.