День металлурга и День города в Тайшете отметят в одну дату. Фото: Администрация Тайшетского округа.

На площади Юбилейной в Тайшете сейчас царит особая атмосфера: рабочие расставляют конструкции, проверяют звук, монтируют сцену — всё ради того, чтобы уже в эту субботу, 18 июля, здесь развернулся настоящий праздник для всех жителей и гостей города. День города Тайшета 2026 и День металлурга обещают стать событием, которое запомнится надолго.

День города Тайшета 2026: когда

День города Тайшета 2026 стартует в 16:00, и с первых же минут площадь превратится в эпицентр веселья. Уже с самого начала гостей ждут выступления творческих коллективов — на сцену выйдут как юные артисты, так и опытные местные исполнители. Для многих из них этот концерт — важная ступень, возможность показать свои таланты перед большой аудиторией, а для зрителей — шанс увидеть, сколько талантов растёт и живёт в родном Тайшете.

Площадь готовят к празднику. Фото: Администрация Тайшетского округа.

День города Тайшета 2026: программа

Тем, кто предпочитает не просто смотреть, а участвовать, скучать точно не придётся. На площади развернутся интерактивные площадки, где каждый сможет найти занятие по душе. Особое внимание стоит уделить программе «Чувства или код». Организаторы обещают, что программа будет интересна и подросткам, и взрослым: здесь можно будет проверить свою интуицию, логику и даже немного поспорить с алгоритмами.

Для любителей активного отдыха и тех, кто хочет испытать удачу, подготовлены конкурсы и викторины. Это отличный повод собраться с друзьями или семьёй, посоревноваться в эрудиции или ловкости и, конечно, выиграть памятные подарки.

Музыкальная часть праздника продумана так, чтобы угодить разным вкусам. Сначала на сцену выйдет DJ AL — его сеты всегда заряжают энергией и задают нужный ритм. Затем гостей порадует музыкальный проект BOLOGO: их звучание — это микс современных трендов и оригинальных аранжировок, который точно не оставит равнодушным.

Ещё одним ярким моментом вечера станет выступление кавер группы из Красноярска «Маме нравится». Их репертуар — это подборка хитов, которые знают и любят все: от старых добрых песен до современных треков, звучащих из каждого радиоприёмника.

День города Тайшета 2026: хедлайнер

Но главным событием праздника, без сомнения, станет выступление хедлайнера — Лёши Свика. В 22:00 на сцену выйдет артист, чьи треки не раз занимали топовые строчки музыкальных чартов. Лёша Свик (настоящее имя — Алексей Игоревич Норкитович) начал свой путь в группе Puzzle, а затем уверенно шагнул в сольную карьеру. Широкую известность он получил в 2017 году с синглом «Я хочу танцевать», и с тех пор его песни прочно обосновались в плейлистах миллионов слушателей. В том числе хиты «Дым» и «Малиновый свет».

Жителей Тайшета поздравит Леша Свик. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

День металлурга для Тайшета — праздник особенный. Металлургия — одна из важных отраслей, которая во многом определяет жизнь города, даёт рабочие места и способствует развитию инфраструктуры. Поэтому совмещение Дня города и Дня металлурга — это не случайность, а дань уважения тем, кто своим трудом вносит вклад в благополучие Тайшета. И праздничный концерт — отличный способ сказать «спасибо» всем, кто причастен к этой непростой, но такой нужной работе.

Афиша на День города Тайшета. Фото: Администрация Тайшетского округа.

На День города Тайшета 2026 можно прийти всей семьёй — возрастной ценз 6+ позволяет наслаждаться концертом и детям, и взрослым. Главное — не забыть удобную обувь: танцевать захочется всем!