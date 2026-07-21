Настоятель храма в Хомутово Вячеслав Пушкарёв погиб в ДТП. Фото: Иркутская епархия. Иркутский Вертоград

Вечером 20 июля на Байкальском тракте, неподалёку от посёлка Листвянка, произошла трагедия, настоятель храма в Хомутово Вячеслав Пушкарёв погиб в ДТП.

- В лобовом столкновении туристического автобуса Yutong и внедорожника Mitsubishi Pajero погиб водитель джипа, - сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

В лобовом столкновении туристического автобуса Yutong и внедорожника Mitsubishi Pajero погиб водитель джипа Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Как стало извество позже, им оказался 59-летний настоятель храма в честь Святой Троицы села Хомутово протоиерей Вячеслав Пушкарёв. В автобусе находились 25 туристов, никто из них не пострадал.

Настоятель храма в Хомутово Вячеслав Пушкарёв погиб в ДТП: что известно

Вячеслав Пушкарёв родился 10 июня 1967 года в посёлке Осиновка под Братском. Его отец, Валерий Иванович, был сыном ветерана войны, а мать, Любовь Егоровна, — дочерью ссыльнопоселенца. Первый год жизни Слава провёл в Усть-Илимском районе, затем жил у родителей отца в Одесской области. В 1974 году вернулся в Усть-Илимский район, окончил школу № 10 в Усть-Илимске.

Он мечтал о МГИМО, но поступил в Херсонское мореходное училище. В 1985–1987 годах служил в армии в Тбилиси, где осознал себя христианином. После армии работал на судостроительном заводе, затем окончил исторический факультет ИГУ, был учителем, инструктором по пауэрлифтингу, журналистом на усть-илимском телевидении. В 1994 году выиграл районный конкурс «Учитель года».

В 1992 году женился на Анне Бочарниковой.

В браке родились семеро детей. 9 августа 1995 года Вячеслав был рукоположен во диакона, а 3 декабря того же года — в священника. С 1997 года он стал настоятелем разрушенного храма Святой Троицы в Хомутово.

Восстановление храмов и миссионерство

За 25 лет служения отец Вячеслав не просто восстановил Свято-Троицкий храм, но и построил с нуля десять церквей в самых отдалённых уголках Приангарья: в Тихоновке, Хужире, Жигалово, Осе, Каменке, Ревякиной, Тихоновой Пади, Олонках, Баяндае и при Иркутской областной больнице.

Он был начальником миссионерского отдела Иркутской епархии, благочинным Верхоленского и Второго Иркутского округов. Вёл активную миссионерскую деятельность среди протестантов, в результате которой целая община перешла в православие, а двое её лидеров стали священниками. Служил в Южной Корее — в Сеуле и Пусане. Окончил Тобольскую духовную семинарию, Киевскую духовную академию, магистратуру ИГУ по религиоведению. Преподавал теологию, был одним из инициаторов создания религиоведческой специальности в университете.

Автор более 120 статей, 200 видеопроповедей и учебного пособия «История земли Илимской». Награждён орденом Сергия Радонежского III степени, медалями и грамотами за общественное служение.

Память

У отца Вячеслава остались жена и семеро детей. Иркутская епархия выразила соболезнования родным и близким. Сотрудники Госавтоинспекции и Следственного комитета выясняют причины аварии. В памяти прихожан и сотен людей, которых он привёл к вере, отец Вячеслав навсегда останется человеком, который строил храмы не из камня, а из сердец.