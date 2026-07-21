Сохраняя верность духу добрососедства, всемерно углублять дружественное сотрудничество

Генеральный консул Китая в городе Иркутске Лю Юй. Фото: Предоставлено Генеральным Консульством КНР в г. Иркутске

Договор в правовой форме закрепил торжественное обещание двух государств передавать дружбу из поколения в поколение и никогда не быть врагами, заложив прочную правовую основу для долгосрочного добрососедства и всеобъемлющего стратегического взаимодействия в российско-китайских отношениях. В 2026 году совпадают две знаменательные даты — 25-летие со дня подписания Договора и 30-летие установления отношений китайско-российского партнерства и стратегического взаимодействия. Главы двух государств пришли к единому мнению о продлении Договора, что демонстрирует непоколебимую приверженность обеих сторон его духу и принципам, а также задает верный курс для будущего развития двусторонних отношений. За двадцать пять лет совместного развития и преодоления трудностей дух Договора пустил глубокие корни, став надежной гарантией опережающего развития практического сотрудничества между двумя странами и прочного укоренения идеи дружбы поколений в сердцах людей.

Субъекты Федерации, входящие в консульский округ нашего Генерального консульства, географически близки к Китаю и обладают взаимодополняющими промышленными преимуществами. На протяжении 25 лет стороны уверенно шли вперед, последовательно продвигая взаимовыгодное сотрудничество и гуманитарные обмены, создавая яркую картину совместного воплощения в жизнь этого пакта о добрососедстве. Наш регион стал свидетелем выдающегося пути Китая и России от приграничного взаимодействия к углубленному сотрудничеству во всех сферах, и таит в себе безграничные возможности для достижения совместного процветания нашими странами.

Все более тесные дружественные связи. За 25 лет субъекты Федерации нашего консульского округа активно расширяли отношения дружественного сотрудничества с регионами Китая. Иркутская область установила побратимские связи с провинцией Ляонин, Забайкальский край и Республика Тыва с автономным районом Внутренняя Монголия, стороны наладили плодотворное сотрудничество. Город Иркутск стал побратимом китайских городов Шэньян, Нинбо и Маньчжурия, а Чита — побратимом района Хайлар городского округа Хулун-Буир, что стимулировало взаимные визиты торгово-экономических и гуманитарных делегаций. Стороны тесно взаимодействуют в рамках Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Северо-Востоком Китая и Дальним Востоком и Байкальским регионом России, благодаря чему дружественные обмены динамично развиваются.

Фото: Предоставлено Генеральным Консульством КНР в г. Иркутске

Повышение уровня взаимосвязанности и транспортной доступности. За 25 лет стороны, двигаясь навстречу друг другу, непрерывно совершенствовали трансграничную транспортную инфраструктуру и повышали пропускную способность пунктов пропуска, согласованно продвигая инфраструктурную взаимосвязанность и координацию сопряжения политик. Железнодорожный пункт пропуска Забайкальск — Маньчжурия, являясь крупнейшим сухопутным погранпереходом между Китаем и Россией, берет на себя более 60% объема сухопутных грузоперевозок в китайско-российской торговле. За первые четыре месяца этого года суммарный объем экспортно-импортных перевозок через этот железнодорожный пункт пропуска достиг 6,93 млн тонн, что стало новым историческим рекордом для данного периода. В ходе встречи лидеров Китая и России в этом году стороны совместно подписали Соглашение о совместном строительстве второго главного пути колеи 1435 мм на трансграничном участке железной дороги Маньчжурия — Забайкальск, что обещает значительно увеличить пропускную способность погранперехода. Маршрутная сеть авиарейсов между консульским округом и регионами Китая становится все более плотной: открыты прямые рейсы из Иркутска в Пекин, Харбин, Шанхай и Гуанчжоу, из Читы — в Хайлар. Удобная и быстрая транспортная сеть создает благоприятные условия для тесных контактов между нашими странами.

Фото: Предоставлено Генеральным Консульством КНР в г. Иркутске

Углубление практического сотрудничества и гуманитарных обменов. За 25 лет стороны реализовали целый ряд совместных проектов в торгово-экономической сфере, в области энергетики, добычи полезных ископаемых, металлургии, лесозаготовки и деревообработки, сельского хозяйства, а также постоянно расширяют сотрудничество в таких новых направлениях, как «зеленое» развитие. Непрерывно активизируются гуманитарные связи, осуществляются частые взаимные визиты делегаций в сферах экономики и торговли, образования, научных исследований, культуры и молодежной политики. В рамках проведения Годов культуры Китая и России регионы совместно организуют различные мероприятия. Жители консульского округа смогли познакомиться с такими шедеврами национального нематериального культурного наследия Китая, как опера Гаоцзя и традиционный театр перчаточных кукол, а ансамбль русских народных инструментов «Байкал-квартет» из Иркутской области выступил на китайской сцене, что значительно обогатило культурную жизнь народов обеих стран. Режим взаимных безвизовых поездок позволяет гражданам наших стран легко «ездить друг к другу в гости» и проводить отпуск в соседней стране, отправляясь в спонтанные путешествия, что еще больше способствует взаимному познанию и сближению народов.

Фото: Предоставлено Генеральным Консульством КНР в г. Иркутске

Находясь на новой отправной точке 25-летия подписания Договора, Генеральное консульство готово совместно с представителями всех кругов нашего консульского округа, неукоснительно руководствуясь духом Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, глубоко раскрывать преимущества географического положения, ресурсов и промышленности регионов, усиливать согласование и координацию политики и выступать связующим звеном для двустороннего сотрудничества. Мы намерены и далее совершенствовать трансграничную транспортную инфраструктуру, использовать технологические инновации для укрепления и расширения взаимодействия в традиционных отраслях, а также исследовать возможности сотрудничества в таких перспективных сферах, как экологически чистое низкоуглеродное развитие, «умное» сельское хозяйство, искусственный интеллект и биотехнологии. Одновременно с этим мы планируем всесторонне расширять гуманитарные обмены, используя «перекрестные Годы образования» как возможность для раскрытия потенциала сотрудничества в образовательной и молодежной сферах, чтобы взращивать новые силы для долгосрочного, здорового и стабильного развития двусторонних отношений, совместно продвигая наше взаимодействие к более широким горизонтам, на более глубокий уровень и к более высокому качеству на благо народов обеих стран.

Автор статьи генеральный консул Китая в городе Иркутске Лю Юй.