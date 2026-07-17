Истории тех, для кого волонтерство стало частью жизни

17 июля в России отмечают День корпоративного волонтерства. Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В энергохолдинге Эн+ волонтерским инициативам уделяют особое внимание: сотрудники предприятий компании — от Усолья-Сибирского до Братска — убирают берега Байкала, восстанавливают пространства для детей, сдают кровь, устраивают предновогодние марафоны помощи. Такая системная работа год за годом объединяет людей на территориях присутствия компании и доказывает: решение помочь редко остается единственным. Мы поговорили с четырьмя волонтерами — о том, как все начиналось и что они получают взамен.

Анастасия Мананникова: «Волонтерство дало мне настоящих друзей!»

Анастасия Мананникова. Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Усольчанка Анастасия Мананникова — инженер по охране окружающей среды ПТО ТЭЦ-11 и председатель Молодежного совета. Она убеждена: волонтерство меняет и тех, кто помогает, и тех, кому помогают. За два года ее команда дважды побеждала в корпоративном конкурсе социальных проектов «Вдохновляй и действуй» — программе, в рамках которой волонтерские команды Эн+ реализуют собственные инициативы по поддержке территорий присутствия, — и преобразила пространства детских учреждений Усолья-Сибирского и района.

Первый проект «Объединяя сердца» команда реализовала в 2024 году совместно с коллегами из «Иркутскэнергосбыта». Волонтеры благоустроили территорию Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей: уложили тротуарную плитку, установили скамейки и кашпо с цветами — чтобы у малышей появилось больше уюта и поводов для прогулок на свежем воздухе.

Через год последовал «Уютный уголок» — в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Усольского района. Там команда покрасила беседку, поставила качели и новые лавочки, чтобы создать место для общения и отдыха. По словам Анастасии, сила таких инициатив — в командной работе:

— Волонтерство дает не просто новые знакомства, а настоящих друзей — людей, которые разделяют ценности и готовы поддержать идею, — отмечает девушка. — В составе Молодежного совета я регулярно привлекаю коллег к мероприятиям, а сотрудничество с Ириной Рудых из «Иркутскэнергосбыта», например, превратилось в крепкую профессиональную и личную дружбу — вместе мы руководили проектами, вовлекая сотрудников обеих компаний.

Кроме социальных проектов Анастасия участвует в экологических акциях — прежде всего во флагманской акции Эн+ «360» и «Зеленая волна», — потому что считает волонтерство делом не только доброты, но и ответственности перед городом, природой и животными.

После реализации проектов волонтеры продолжают приходить в центры в гости, поддерживают контакты с воспитанниками и следят за тем, чтобы созданные уголки оставались уютными надолго. Для компании такие инициативы — способ сделать жизнь людей, оказавшихся в трудной ситуации, ярче; для участников — источник новых связей, опыта и смысла.

Если для Анастасии волонтерство — это прежде всего команда и совместные проекты, то для Дениса Калинина — личная, тихая миссия донорства.

Денис Калинин: «Быть донором — почетная миссия!»

Денис Калинин. Фото предоставлено пресс-службой Эн+

В прошлом году заместитель директора филиала по производству Разреза «Жеронский» Денис Калинин удостоился звания «Почетный донор». Донорством он занимается уже больше 20 лет — даже ведет специальный календарь, чтобы планировать сдачу крови и ее компонентов и не пропускать памятные даты, связанные с этой темой.

— Впервые я сдал кровь, когда учился в колледже, в 2005 году, — вспоминает Денис Калинин. — Тогда у нас проводилась акция, и я принял в ней участие с удовольствием. И вот уже более 20 лет являюсь донором для тех, кто в этом нуждается.

Чтобы удостоиться звания «Почетный донор», необходимо сдать кровь не менее 25 раз и плазму — не менее 15. Как правило, добровольцы сдают 450 граммов крови не чаще одного раза в два месяца.

У Дениса Юрьевича редкая, IV группа крови. Как правило, о том, что его кровь кому-то необходима, ему сообщают по телефону.

— Я всегда откликаюсь, когда меня приглашают. И вот так, незаметно для самого себя, стал почетным донором, — говорит Денис Юрьевич. — Иногда спрашиваю, кому именно необходима помощь, мне интересно. Для меня это особенная, почетная миссия — быть кому-то жизненно необходимым.

Донорство Дениса — история про постоянство. А вот путь Вячеслава Потапова начался с одной поездки, после которой, по его собственным словам, его «затянуло».

Вячеслав Потапов: «Если волонтеров будет больше, мир станет лучше!»

Вячеслав Потапов. Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Волонтерский путь Вячеслава Потапова, инженера цеха топливоподачи ТЭЦ-9, начался с той самой акции «360».

— Меня пригласили поучаствовать, мы съездили на берег Байкала в Паньковку, убрались там, и после этого я стал принимать участие во всех мероприятиях, куда звали, — рассказывает мужчина. — Так затянуло!

Он признается, что его любимая волонтерская активность — «Новогодний марафон». Это традиционная акция Эн+ и РУСАЛ, когда на протяжении месяца команды корпоративных волонтеров делают добрые дела: помогают социальным и медицинским учреждениям, приютам для животных, домам престарелых.

— Дарить добро людям в преддверии праздника — это лучшее, чем можно закончить год, — говорит Вячеслав. — Для меня волонтерство — это помощь не только людям, но и природе, животным. Это вклад каждого из нас в общее будущее. Если нас, волонтеров, будет больше, мир станет лучше!

У каждого волонтера — свое главное слово о том, зачем он это делает. Для Ирины Агафоновой это слово — эмоции.

Ирина Агафонова: «Мне нравится видеть искренние эмоции!»

Ирина Агафонова (на верхнем фото первая слева). Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Ирина Агафонова из Братска работает техником по работе с дебиторской задолженностью «Иркутскэнергосбыта». В волонтерство она пришла 4 года назад.

— Я стремлюсь помогать людям, мне нравится видеть их живые реакции, эмоции. Чувствуешь свою реальную причастность к миру, — признается Ирина. — К тому же волонтерство — это новые встречи, знакомства, командировки, всегда какое-то движение.

Среди самых запоминающихся акций девушка отмечает «Вдохновляй и действуй», где она с командой неоднократно принимала участие. Волонтеры помогали Центру по реабилитации детей, оставшихся без попечения родителей. Еще Ирине запомнилась акция «360», когда вместе с коллегами они убирались на пляже «Зяба» — тогда было вывезено очень много мусора, около 30 тонн.

— Когда ты помогаешь другим, чувствуешь важность своих действий, — говорит Ирина Агафонова. — Каждый твой день становится важным не только для тебя, но и для тех, кому ты помогаешь. Видеть искренние эмоции, улыбку одинокого человека, накормленное животное, радость в глазах оставленного ребенка... Это живые чувства и эмоции, которые тебя наполняют изнутри. И это классно!

Четыре истории — четыре разных повода начать: конкурс проектов, звонок из больницы, поездка на Байкал, случайная акция. Но результат похож: тот, кто однажды решил помочь, обычно на этом не останавливается — и получает в ответ не меньше, чем отдает. Эн+ продолжает развивать волонтерство по разным направлениям, чтобы у каждого сотрудника была возможность найти свое дело и сделать первый шаг, — а дальше, как показывают истории коллег, дело обычно продолжается само.