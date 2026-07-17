«Капот влетел под грузовик»: пьяный гонщик на «Ауди» устроил аварию с машиной ДПС - пострадали двое полицейских

Пьяный гонщик на «Ауди» устроил аварию с машиной ДПС - пострадали двое полицейских Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске сотрудники полиции задержали 40-летнего водителя, устроившего опасную погоню на федеральной трассе.

- Ночью инспекторы ДПС подали сигнал об остановке седану «Ауди». Водитель проигнорировал требование и, резко увеличив скорость, попытался скрыться, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области

На трассе в Шелеховском районе он совершал рискованные манёвры, создавая реальную угрозу для других автомобилистов.

Преследование закончилось столкновением со служебным автомобилем: полицейская машина попала под грузовик и получила механические повреждения, два сотрудника органов внутренних дел пострадали, но, к счастью, их жизни ничего не угрожает.

Капот влетел под грузовик Фото: ГУ МВД по Иркутской области.

Нарушителя задержали спустя некоторое время. Мужчина объяснил своё поведение состоянием алкогольного опьянения и принёс извинения полицейским.

В отношении задержанного составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: за выезд на встречную полосу, невыполнение законного требования об остановке и отсутствие страхового полиса. От прохождения медицинского освидетельствования водитель категорически отказался.

В Иркутске задержали водителя, устроившего погоню с полицейскими

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также попытки скрыться от правоохранителей - не просто нарушения, а действия, ставящие под угрозу жизнь и здоровье людей.

Расследование инцидента продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.