«Капот влетел под грузовик»: пьяный гонщик на «Ауди» устроил аварию с машиной ДПС - пострадали двое полицейских

Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске сотрудники полиции задержали 40-летнего водителя, устроившего опасную погоню на федеральной трассе.
- Ночью инспекторы ДПС подали сигнал об остановке седану «Ауди». Водитель проигнорировал требование и, резко увеличив скорость, попытался скрыться, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области
На трассе в Шелеховском районе он совершал рискованные манёвры, создавая реальную угрозу для других автомобилистов.
Преследование закончилось столкновением со служебным автомобилем: полицейская машина попала под грузовик и получила механические повреждения, два сотрудника органов внутренних дел пострадали, но, к счастью, их жизни ничего не угрожает.
Фото: ГУ МВД по Иркутской области.
Нарушителя задержали спустя некоторое время. Мужчина объяснил своё поведение состоянием алкогольного опьянения и принёс извинения полицейским.
В отношении задержанного составлены административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ: за выезд на встречную полосу, невыполнение законного требования об остановке и отсутствие страхового полиса. От прохождения медицинского освидетельствования водитель категорически отказался.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также попытки скрыться от правоохранителей - не просто нарушения, а действия, ставящие под угрозу жизнь и здоровье людей.
Расследование инцидента продолжается, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.