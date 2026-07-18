«Плакали от радости и пели «Катюшу»: история полицейского, который изменил судьбы сотен людей в Донбассе

Вячеслав провел в командировке три месяца. Все это время его дома ждали жена и двое детей. Фото: предоставлено героем публикации

В 2022 году, когда страна столкнулась с новыми вызовами, на передний план вышли не только военнослужащие, но и сотрудники силовых ведомств, для которых слово «долг» стало отправной точкой для рискованных командировок. В то время как одни уходили «за ленточку», другие направлялись в ЛНР и ДНР для решения не менее важных гуманитарных и государственных задач.

Среди них был и сотрудник полиции из Иркутска Вячеслав Венцель. 3,5 года назад он отправился в новый регион с особой миссией – выдать жителям Донбасса паспорта граждан Российской Федерации. Эта работа требовала не только профессионализма, но и большого сердца, ведь от нее зависели судьбы людей, которые долгие годы ждали возможности изменить свою жизнь.

Особая миссия в Донбассе

- Мой отец служил в милиции, поэтому я с малых лет носил его милицейские шапки и фуражки, - рассказывает о себе Вячеслав. - Изначально хотел связать жизнь с военной службой, но разговор с соседом – сотрудником Федеральной миграционной службы (ФМС) — изменил мои планы. Меня привлекла их зеленая форма, напоминавшая армейскую, и статус сотрудника силового ведомства. Так я и пришел в эту структуру.

Проработав сначала на должности госслужащего, спустя три года Вячеслав стал инспектором отдела иммиграционного контроля ФМС – занимался проверкой документов и выявлением нарушителей, а также следил за соблюдением миграционного законодательства. Отдал службе 10 лет. В 2016 году на его глазах ФМС (Федеральная миграционная служба) была преобразована в УВМ (Управление по вопросам миграции), которое вошло в состав МВД России.

После начала специальной военной операции, в силовых структурах России началась активная подготовка к новым задачам: формировались списки на командировки и создавались резервы для направления в зону СВО.

- Когда стали поступать первые указания по формированию сводных отрядов в зону СВО, я сразу записался в списки. Решил, что, если будет командировка по направлениям деятельности от УВМ – поеду. Также подал свою кандидатуру в сводный отряд от ГУ МВД по Иркутской области, для этого прошел тактическую подготовку и специальное обучение. Однако судьба распорядилась иначе. Поступила задача от руководства – направить четырех специалистов от региона для оформления российского гражданства жителям Донбасса. Я был включен в эту группу. Через пару дней уже был в ЛНР.

«Плакали от радости»

Вячеслава вместе с коллегой направили на Луганское направление в небольшой поселок Славяносербск, расположенный в 30 километрах от Луганска.

- Мы приехали уже после референдума, когда все местные госслужащие получили гражданство Российской Федерации. Для этого им приходилось ездить в Ростов-на-Дону, что было довольно неудобно и долго. Нам предстояло на месте наладить прием у местных жителей документов на вступление в гражданство РФ и процедуру дактилоскопии, а также проводить церемонию торжественного вручения российских паспортов.

Вячеслав рассказывает, что процедура оформления документов была строго регламентирована. Рабочий день в отделе был довольно насыщенным: в среднем принимали около 50 человек в день. В одном углу небольшого отведенного под работу помещения забирали документы и проходили дактилоскопию (способ идентификации человека по уникальным рисункам отпечатков пальцев на руках – прим. Ред), а в другом уже выдавали готовые паспорта. Для торжественного вручения была подготовлена специальная зона с ковровой дорожкой, флагами ЛНР и России, портретом президента, присягой и включением гимна.

Несмотря на радушный прием со стороны местных жителей, работать приходилось в непростых условиях. Фото: предоставлено героем публикации

- Через 10 дней после подачи документов жители Славяносербского района приходили на торжественное вручение паспортов, где каждый из них читал присягу, чтобы почувствовать себя частью страны. Это была не просто формальность и соблюдение регламента, но и важный шаг для каждого гражданина!

Вячеслав с особой теплотой вспоминает реакцию людей, для которых получение российского паспорта стало важным событием и счастливым моментом.

- Люди плакали от радости, обнимались, благодарили сотрудников и тут же фотографировались на память. Особенно трогательной была реакция старшего поколения – людей за 50 лет, для которых этот момент стал исполнением заветной мечты. Они говорили: «Наконец-то дождались!».

Среди множества таких встреч особенно запомнился визит пожилой пары, которая пришла подать документы.

- С порога мужчина заявил: «Я, когда паспорт получать буду, на баяне сыграю! У Малахова на передаче играл, и вам сыграю!». Слово свое сдержал! Это было целое представление! Сначала исполнил песню собственного сочинения, а затем спел легендарную «Катюшу». Кто-то из присутствующих пританцовывал и подпевал. Это было очень весело и душевно - настоящий праздник для всех!

«Мы делаем правое дело!»

Несмотря на радушный прием со стороны местных жителей, работать приходилось в непростых условиях. Вячеслав признается, что первое время его не покидало чувство тревоги.

- Опасался покушений. Ведь все знали, кто мы, откуда и с какой целью приехали, - признается он.

Ситуацию усугубляла и суровая бытовая реальность, недалеко от отдела полиции, где трудился сибиряк, системой ПВО был сбит вражеский снаряд, предположительно летевший в сторону Луганска. Немало хлопот доставляла и близость к полигону, где шли учения.Однажды от попадания снаряда в поселке перебило линию электропередач, и на несколько дней сотрудники остались без света и отопления.

- Работать приходилось с фонариками, обрабатывали документы вручную. Вечерами же поселок и без того погружался в полную темноту из-за экономии электричества и мер безопасности.

Вячеслав провел в командировке три месяца. Все это время его дома ждали жена и двое детей.

- Мы запустили этот колоссальный механизм. Освоили местную программу для работы с паспортами, наладили процесс документирования. Настоящая работа только начиналась: после нас еще целый год коллеги ездили туда сменяя друг друга, чтобы завершить выдачу паспортов. Благодаря этому опыту я лишний раз убедился в своей позиции. Ехал туда с хорошим чувством выполнить очень нужную и важную работу и вернулся с еще более крепким убеждением, что мы делаем правое дело!