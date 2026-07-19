Олег Газманов исполнил трендовый танец на сцене в Шелехове. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Шелехов с размахом отметил День города и День металлурга — праздник получился по настоящему масштабным и запоминающимся. 18 июля 2026 года стадион «Металлург» собрал тысячи зрителей: на концерт российских звёзд приехали не только шелеховчане, но и жители Иркутска и Ангарска. Главным хедлайнером вечера стал Олег Газманов и группа «Эскадрон». На выступлении работал корреспондент КП-Иркутск.

74-летний артист вышел на сцену в футболке с надписью «Рождён в СССР», а позже исполнил практически одноимённую песню — «Сделан в СССР». Больше часа Газманов не просто пел, а буквально заряжал зал энергией: он танцевал, подбадривал зрителей, шутил и активно общался с публикой. Толпа кричала и аплодировала от восторга, когда Газманов исполнил свой популярный танец под песню «Я по жизни загулял». В 2025 году эти движения стали вирусным трендом в соцсетях. В программе были и проверенные временем хиты, и новые композиции — каждую песню зрители встречали овациями.

Олег Газманов исполнил трендовый танец на сцене в Шелехове Автор: КП-Иркутск.

— Вы хотите, чтобы я исполнил новую песню? Даже если бы вы ответили «нет», я бы всё равно её спел, а то сколько уже можно «Морячку» петь, — шутил Олег Газманов со сцены.

Артист исполнил трендовый танец. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Также певец поделился, что через пару дней, 22 июля, готовится отпраздновать день рождения. В связи с этим он поменял слова песни «Когда мне будет Sixty-Five» (65 — с английского языка, — прим. ред.) на «Когда мне будет Eighty-Five» (85 — с английского языка, — прим. ред.). Публика поддержала артиста и подпевала хором.

— Знаете, за мои песни на меня наложили санкции в Австралии, зачем то в Новой Зеландии и во всём Евросоюзе. Так вот, и я на них наложил… — на этих словах стадион закатился хохотом. — А мне какое дело до их санкций, главное, что меня в Шелехов пускают!

Олег Газманов вышел на сцену в футболке с надписью «Рождён в СССР». Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В живом исполнении прозвучали хиты «Морячка», «Есаул», «Мои ясные дни», «Офицеры», «Вперёд, Россия!» и многие другие. Особую атмосферу создавало ощущение единства: казалось, весь стадион поёт хором. Правда, не все мечты сбылись: женщина в первом ряду всё время держала табличку «Можно спеть с вами?», но в круговороте эмоций артист её, увы, не заметил.

Концерт смотрели тысячи человек. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кульминацией вечера стал яркий и зрелищный фейерверк — он эффектно завершил праздник. Сибиряки ещё долго обсуждали, как мощно и искренне выступил артист, и признавались: такой вечер точно запомнится надолго. Некоторые отметили, что зрителей было больше, чем в прошлом году. Остаётся гадать, кто станет приглашённой звездой в 2027 году. Организаторы намекнули, что отдают предпочтение артистам с патриотичными песнями.