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19 июля 2026 8:44

Что произошло во время концерта группы «Город 312» в Шелеховефотовидео

Электромонтер сделал девушке предложение на концерте в Шелехове
Анастасия КУРЕНОВА
Одним из главных подарков для жителей Шелехова 18 июля стало выступление группы «Город 312».

Одним из главных подарков для жителей Шелехова 18 июля стало выступление группы «Город 312».

Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля 2026 года стадион «Металлург» в Шелехове гудел от эмоций: город праздновал День металлурга и День города, а одним из главных подарков для жителей стало выступление группы «Город 312».

Музыканты вышли на сцену, когда вечернее солнце уже опускалось за горизонт, и буквально с первых аккордов захватили внимание многотысячной толпы. В программе были и культовые хиты, знакомые каждому, и свежие композиции — публика встречала каждую песню овациями и подпевала хором. Особенно пронзительно прозвучала «Обернись».

Группа выступала в течение часа.

Группа выступала в течение часа.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

К концу выступления солистка группы Диана Макарова обратилась к залу:

— Организаторы сказали, что мы должны помочь наградить двух металлургов специальными призами. Их зовут Данил и Наталья. Выйдете, пожалуйста, на сцену.

И тут на трибунах началось оживление. Из первого ряда поднялся молодой мужчина — Даниил, по профессии электромонтёр. Вместе с ним — Наталья. Он поднялся к сцене, взял микрофон, и на мгновение весь стадион замер.

— Я хотел подарить своей любимой свою фамилию. А еще спросить: ты выйдешь за меня?

В руках у него было кольцо, а в глазах — волнение, которое почувствовали даже те, кто стоял в дальних рядах. В один момент у парня даже выпало кольцо из рук, но, к счастью, его быстро нашли. Девушка сначала будто не поверила: она стояла у ограждения, прижав руки к лицу, а потом кивнула и сказала в микрофон уверенное «Да!».

Мужчина сделал предложение руки и сердца на сцене.

Мужчина сделал предложение руки и сердца на сцене.

Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Толпа взорвалась аплодисментами, криками «Ура!» и свистом. Музыканты тут же предложили паре станцевать первый танец как жениху и невесте — и под ту самую «Останусь» Даниил и Наталья закружились прямо у сцены, а тысячи людей снимали этот момент на телефоны.

Электромонтер сделал девушке предложение на концерте в Шелехове

Группа «Город 312» не просто отыграла концерт — они стали частью чьей то большой личной истории. После трогательной сцены музыканты завершили выступление.

Однако, эффектное предложение руки и сердца — это не единственное, что обсуждали сибиряки.

— После концерта организаторы подарили солистке шикарный букет роз, — написала в соцсетях одна из зрительниц. — Но на сцене было две девушки, в том числе гитаристка. Мне кажется, она была заметно расстроена таким поступком.

После группы «Город 312» на сцену вышел Олег Газманов и коллектив «Эскадрон». Певец выступал более часа. Праздник завершился салютом.