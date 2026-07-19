Одним из главных подарков для жителей Шелехова 18 июля стало выступление группы «Город 312». Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

18 июля 2026 года стадион «Металлург» в Шелехове гудел от эмоций: город праздновал День металлурга и День города, а одним из главных подарков для жителей стало выступление группы «Город 312».

Музыканты вышли на сцену, когда вечернее солнце уже опускалось за горизонт, и буквально с первых аккордов захватили внимание многотысячной толпы. В программе были и культовые хиты, знакомые каждому, и свежие композиции — публика встречала каждую песню овациями и подпевала хором. Особенно пронзительно прозвучала «Обернись».

Группа выступала в течение часа. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

К концу выступления солистка группы Диана Макарова обратилась к залу:

— Организаторы сказали, что мы должны помочь наградить двух металлургов специальными призами. Их зовут Данил и Наталья. Выйдете, пожалуйста, на сцену.

И тут на трибунах началось оживление. Из первого ряда поднялся молодой мужчина — Даниил, по профессии электромонтёр. Вместе с ним — Наталья. Он поднялся к сцене, взял микрофон, и на мгновение весь стадион замер.

— Я хотел подарить своей любимой свою фамилию. А еще спросить: ты выйдешь за меня?

В руках у него было кольцо, а в глазах — волнение, которое почувствовали даже те, кто стоял в дальних рядах. В один момент у парня даже выпало кольцо из рук, но, к счастью, его быстро нашли. Девушка сначала будто не поверила: она стояла у ограждения, прижав руки к лицу, а потом кивнула и сказала в микрофон уверенное «Да!».

Мужчина сделал предложение руки и сердца на сцене. Фото: Анастасия КУРЕНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Толпа взорвалась аплодисментами, криками «Ура!» и свистом. Музыканты тут же предложили паре станцевать первый танец как жениху и невесте — и под ту самую «Останусь» Даниил и Наталья закружились прямо у сцены, а тысячи людей снимали этот момент на телефоны.

Электромонтер сделал девушке предложение на концерте в Шелехове

Группа «Город 312» не просто отыграла концерт — они стали частью чьей то большой личной истории. После трогательной сцены музыканты завершили выступление.

Однако, эффектное предложение руки и сердца — это не единственное, что обсуждали сибиряки.

— После концерта организаторы подарили солистке шикарный букет роз, — написала в соцсетях одна из зрительниц. — Но на сцене было две девушки, в том числе гитаристка. Мне кажется, она была заметно расстроена таким поступком.

После группы «Город 312» на сцену вышел Олег Газманов и коллектив «Эскадрон». Певец выступал более часа. Праздник завершился салютом.