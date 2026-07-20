Думала просто прыщ на носу: после осмотра лица пациентки в шоке были даже опытные медики

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Жительница Бурятии столкнулась с диагнозом, который мог быть выявлен гораздо раньше, если бы она не откладывала визит к врачу.
В апреле этого года на носу у женщины появилось небольшое образование, похожее на обычный прыщ.
Она попыталась избавиться от него самостоятельно - выдавила, но рана не заживала и начала увеличиваться.
В конце апреля пациентка обратилась в больницу, где под местной анестезией ей удалили гнойное содержимое и взяли образец ткани на гистологическое исследование.
Результат пришёл через десять дней: плоскоклеточный рак кожи, вторая стадия. Однако женщина не пришла на повторный приём.
Опухоль продолжала расти, кровоточила и вызывала сильную боль при малейшем прикосновении, которая отдавала в голову и глаза.
Спасали только обезболивающие. Из носа и из самого новообразования постоянно выделялась жидкость, дышать становилось всё труднее.
Только тогда пациентка решила обратиться в онкологический диспансер.
Врачи провели полное обследование и госпитализировали женщину.
Ей предстоит сложная двухэтапная операция: сначала хирурги удалят опухоль, затем восстановят форму и функции повреждённых тканей.
- Злокачественные новообразования не исчезают сами по себе. Чем раньше пациент обращается за помощью, тем выше вероятность полного выздоровления и сохранения качества жизни, - подчеркнули специалисты Бурятского онкологического диспансера.
Врачи предупреждают: если любое новообразование на коже не заживает в течение двух недель, меняет цвет или структуру, начинает кровоточить - это повод немедленно обратиться к дерматологу или онкологу. Не стоит надеяться, что пройдёт само.