Думала просто прыщ на носу: после осмотра лица пациентки в шоке были даже опытные медики

Жительница Бурятии столкнулась с диагнозом, который мог быть выявлен гораздо раньше, если бы она не откладывала визит к врачу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Бурятии столкнулась с диагнозом, который мог быть выявлен гораздо раньше, если бы она не откладывала визит к врачу.

В апреле этого года на носу у женщины появилось небольшое образование, похожее на обычный прыщ.

Она попыталась избавиться от него самостоятельно - выдавила, но рана не заживала и начала увеличиваться.

В конце апреля пациентка обратилась в больницу, где под местной анестезией ей удалили гнойное содержимое и взяли образец ткани на гистологическое исследование.

Результат пришёл через десять дней: плоскоклеточный рак кожи, вторая стадия. Однако женщина не пришла на повторный приём.

Опухоль продолжала расти, кровоточила и вызывала сильную боль при малейшем прикосновении, которая отдавала в голову и глаза.

Спасали только обезболивающие. Из носа и из самого новообразования постоянно выделялась жидкость, дышать становилось всё труднее.

Только тогда пациентка решила обратиться в онкологический диспансер.

Врачи провели полное обследование и госпитализировали женщину.

Фото: Бурятский онкологический диспансер

Ей предстоит сложная двухэтапная операция: сначала хирурги удалят опухоль, затем восстановят форму и функции повреждённых тканей.

- Злокачественные новообразования не исчезают сами по себе. Чем раньше пациент обращается за помощью, тем выше вероятность полного выздоровления и сохранения качества жизни, - подчеркнули специалисты Бурятского онкологического диспансера.

Врачи предупреждают: если любое новообразование на коже не заживает в течение двух недель, меняет цвет или структуру, начинает кровоточить - это повод немедленно обратиться к дерматологу или онкологу. Не стоит надеяться, что пройдёт само.