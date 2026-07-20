Очередь на паром на Ольхон 20 июля 2026 скопилась немаленькая. После дефицита топлива, который временно разгружал дороги, ситуация вернулась на круги своя.
Несмотря на будний день и начало недели, 20 июля на подъезде к переправе собралась внушительная очередь. По словам туристов, хвост из машин тянется до поворота на Сахюрту. Люди стоят по несколько часов, однако у тех, кто выбирает маршрутки, проблем нет.
- Ехать на машине - просто треш, поэтому мы с подругами изначально выбрали маршрутку, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск жительница Ангарска Ирина, которая приехала на остров в воскресенье, 19 июля. - Нас привезли к переправе, где мы сели на паром, а уже на острове нас встретил другой транспорт. Благодаря этому, мы не ждали ни минуты. А в обратную сторону, на Ольхоне, обстановка ещё напряжённее - вереница из машин уходит за горизонт.
Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в Восточно-Сибирском речном пароходстве (ВСРП), на данный момент на линии работают только два парома: «Ольхонские ворота» и «Дорожник».
Третье судно - «Семён Батагаев» находится на ремонте с июня. Из-за этого время ожидания на переправе увеличилось, особенно в пиковые часы.
По данным Восточно-Сибирского речного пароходства, на линии работают паромы «Ольхонские ворота» и «Дорожник». Их расписание на 20 июля выглядит следующим образом.
Паром «Ольхонские ворота»:
Отправление с острова Ольхон (п. Хужир): 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00.
Отправление с материка (п. Сахюрта): 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30.
Паром «Дорожник»:
С острова (Ольхон): 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30.
С материка (Сахюрта): 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00.
В расписании возможны технические перерывы, а также оперативные изменения из-за погоды или загруженности.
Сама переправа через пролив занимает не более 30 минут, однако основное время уходит на ожидание в очереди.
Проезд на пароме для легковых автомобилей и пассажиров остаётся бесплатным.
Оценить ситуацию в реальном времени можно с помощью онлайн-камеры, установленной на подъезде к переправе: п.Сахюрта, Паромная переправа «МРС – остров Ольхон», в сторону парома, п.Сахюрта, Паромная переправа «МРС – остров Ольхон», в сторону МРС.
Очереди ожидаются как минимум до конца недели. По данным синоптиков, на Байкале установится тёплая погода - температура воздуха будет держаться выше 20 градусов, что традиционно привлекает ещё больше туристов.
Планируя поездку, стоит закладывать дополнительное время на переправу или рассмотреть вариант с маршруткой, чтобы не стоять в пробке. Вот такая очередь на паром на Ольхон 20 июля 2026.