Огромная очередь вновь скопилась у переправы на Ольхон 20 июля Фото: Weacom

Очередь на паром на Ольхон 20 июля 2026 скопилась немаленькая. После дефицита топлива, который временно разгружал дороги, ситуация вернулась на круги своя.

Очередь на паром на Ольхон 20 июля 2026

Несмотря на будний день и начало недели, 20 июля на подъезде к переправе собралась внушительная очередь. По словам туристов, хвост из машин тянется до поворота на Сахюрту. Люди стоят по несколько часов, однако у тех, кто выбирает маршрутки, проблем нет.

- Ехать на машине - просто треш, поэтому мы с подругами изначально выбрали маршрутку, - рассказала корреспонденту КП-Иркутск жительница Ангарска Ирина, которая приехала на остров в воскресенье, 19 июля. - Нас привезли к переправе, где мы сели на паром, а уже на острове нас встретил другой транспорт. Благодаря этому, мы не ждали ни минуты. А в обратную сторону, на Ольхоне, обстановка ещё напряжённее - вереница из машин уходит за горизонт.

Сколько паромов работает и сколько ждать

Как сообщили корреспонденту КП-Иркутск в Восточно-Сибирском речном пароходстве (ВСРП), на данный момент на линии работают только два парома: «Ольхонские ворота» и «Дорожник».

Третье судно - «Семён Батагаев» находится на ремонте с июня. Из-за этого время ожидания на переправе увеличилось, особенно в пиковые часы.

Расписание паромов на 20 июля 2026

По данным Восточно-Сибирского речного пароходства, на линии работают паромы «Ольхонские ворота» и «Дорожник». Их расписание на 20 июля выглядит следующим образом.

Паром «Ольхонские ворота»:

Отправление с острова Ольхон (п. Хужир): 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00.

Отправление с материка (п. Сахюрта): 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30.

Паром «Дорожник»:

С острова (Ольхон): 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30.

С материка (Сахюрта): 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00.

В расписании возможны технические перерывы, а также оперативные изменения из-за погоды или загруженности.

Сама переправа через пролив занимает не более 30 минут, однако основное время уходит на ожидание в очереди.

Цена переправы и онлайн-камеры парома 20 июля 2026

Проезд на пароме для легковых автомобилей и пассажиров остаётся бесплатным.

Оценить ситуацию в реальном времени можно с помощью онлайн-камеры, установленной на подъезде к переправе: п.Сахюрта, Паромная переправа «МРС – остров Ольхон», в сторону парома, п.Сахюрта, Паромная переправа «МРС – остров Ольхон», в сторону МРС.

Фото: Weacom

Очереди ожидаются как минимум до конца недели. По данным синоптиков, на Байкале установится тёплая погода - температура воздуха будет держаться выше 20 градусов, что традиционно привлекает ещё больше туристов.

Планируя поездку, стоит закладывать дополнительное время на переправу или рассмотреть вариант с маршруткой, чтобы не стоять в пробке. Вот такая очередь на паром на Ольхон 20 июля 2026.