Звериное чутьё не подвело: еноты Кука и Нафаня предсказали победу Испании на чемпионате мира по футболу 2026

​Иркутские еноты предсказали победу Испании в финале ЧМ по футболу 2026

В Иркутском зоосаде к финалу чемпионата мира FIFA 2026 подключили своих пушистых предсказателей. Еноты Кука и Нафаня выбрали победителя матча между сборными Испании и Аргентины.

Перед зверями поставили два одинаковых таза с флагами команд. Задача была простой: какой таз выберет енот, та сборная и чемпион. Кука долго не сомневалась - она уверенно направилась к ёмкости с испанским флагом.

Это не первые спортивные прогнозы от обитателей иркутского зоосада.

Иркутские еноты предсказали победу Испании в финале ЧМ по футболу 2026 Видео: Иркутский зоосад

В 2018 году в зоосаде уже проводили подобный тест с енотом Нафаней. Тогда он ошибся - предсказал победу одной команды, а выиграла другая. Но, как говорится, даже у самых опытных провидцев бывают промахи.

Это не первые спортивные прогнозы от обитателей иркутского зоосада. Фото: Иркутский зоосад

На этот раз интуиция не подвела пушистых экспертов.

Как позже стало известно, прогноз Куки оказался абсолютно точным. Сборная Испании в финале одержала победу над Аргентиной со счётом 1:0 в дополнительное время и во второй раз в своей истории завоевала Кубок мира.

А вы верите в предсказания животных? Теперь остаётся ждать следующего спортивного события, чтобы снова проверить их интуицию.