Журналист КП-Иркутск выступила на Международной научной конференции в Китае. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

С 17 по 19 июля 2026 в городе Хух-Хото (Внутренняя Монголия, Китай)состоялась Международная научная конференция «Цифровой Шелковый путь. Взаимное обучение цивилизаций: совместное создание новой экосистемы для интеллектуального общения между Китаем, Россией и Монголией». Организатором выступила Высшая школа журналистики и массовой коммуникации Педагогического университета Внутренней Монголии.Цель -создание платформы для академических обменов и сотрудничества между экспертами и учеными в области международной коммуникации между тремя странами.

На конференции обсуждались новые тенденции и инновационные пути развития международной и интеллектуальной коммуникации в эпоху цифровых технологий. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

В мероприятии участвовали выдающиеся ученые и профессионалы в области журналистики, коммуникаций, кино и медиаисследований Китая, России и Монголии. Россию представляли ученые Московского государственного педагогического университета и Бурятского государственного университета. Из нашего города присутствовали главный редактор газеты «Иркутск» Алена Огнева и я, заместитель редактора Иркутского филиала АО «ИД «Комсомольская правда».

На конференции обсуждались новые тенденции и инновационные пути развития международной и интеллектуальной коммуникации в эпоху цифровых технологий с уделением особого внимания китайско-российско-монгольскому сотрудничеству. Состоялись дискуссии о том, как цифровые технологии могут способствовать взаимному обучению цивилизаций и межкультурной коммуникации, способствуя научному осмыслению и инновационным подходам к созданию общей интеллектуальной коммуникационной экосистемы между тремя странами.

В мероприятии участвовали выдающиеся ученые и профессионалы в области журналистики, коммуникаций, кино и медиаисследований Китая, России и Монголии. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

О миссии конференции подробно рассказала декан Высшей школы журналистики и массовой коммуникации Педагогического университета Внутренней Монголии, профессор ZhangYun:

- Наша встреча является ответом на государственную стратегию «открытости на Север». Активный поиск платформ для диалога и обмена мнениями является движущей силой развития цифровых технологий. Международная коммуникация в интернете способствует взаимному обогащению цивилизаций трех стран. Наш университет всегда придерживается принципов открытости в обучении, активно расширяет круг международных друзей. У нас прошли обучение более 3000 иностранных студентов. Цель сегодняшней встречи- способствовать укреплению взаимопонимания между народами и построению более тесного международного коммуникационного сообщества, совместно исследовать новые пути и модели сотрудничества в области интеллектуальных коммуникаций между странами.

Большой темой для дискуссий стало стремительное развитие искусственного интеллекта. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

Большой темой для дискуссий стало стремительное развитие искусственного интеллекта. В частности, в Китае ИИ уже стал важнейшим каналом коммуникации - на глубоком уровне им пользуются около 620 миллиона человек. К чему это ведет? Как отражается на взаимодействии пользователей и интернет-платформ?И как активное использование ИИ может влиять на мозг человека? Приводились примеры, как созданные при помощи нейросетей проекты помогают рассказывать о культуре своей страны на международном уровне. И в то же время затрагивался вопрос внимательности при использовании ИИ, необходимости проверять полученную информацию на достоверность.

Представитель «Комсомольской правды» Любовь Арбатская поделилась историей газеты. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

Много говорили об истории, культуре и искусстве. Затронули тему растущей популярности персонализированного контента, а также распространения мини-форматов, в том числе на международном уровне: микро-сериалов, веб-литературы и коротких видеороликов.

Особенно важно то, что в 2026 и 2027 годах проводятся перекрестные Годы российско-китайского сотрудничества в области образования. Между Россией и Китаем существует механизм обмена под названием «Российско-Китайский альянс журналистского образования», созданный под эгидой министерств образования двух стран. Ответственными за реализацию являются Институт журналистики Китайского народного университета и факультет журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова. Совместно они провели очень интересное исследование среди молодежи Китая и России, показавшее высокую степень единодушия в отношении общего вектора развития российско-китайских отношений. Молодые люди обеих стран крайне положительно относятся к перспективам сотрудничества, что создает прочную базу для углубленного развития российско-китайских отношений в новую эпоху.

Эксперты затронули множество актуальных тем. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

На конференции прозвучали предложения: пользоваться возможностями Года российского-китайского образования для углубления молодежных обменов и развития соответствующих механизмов сотрудничества; усилить взаимное распространение культурных символов; повысить эффективность внешнего распространения цифровых платформ и углубить механизмы сотрудничества в сфере новых медиа.

Развитие медиа в СМИ России, Китая и Монголии подробнее обсудили на тематическом круглом столе. Как представитель «Комсомольской правды», я поделилась историей нашей газеты, отметившей в прошлом году 100-летний юбилей, и подарила университету несколько свежих печатных экземпляров -коллеги с интересом рассматривали и переводили на китайский, заверив, что сохранят наши газеты в вузе для изучения. С удовольствием послушала коллег из Китая и Монголии об устройстве системы средств массовой информации в их странах и о наиболее значимых проектах в медиасфере.

Журналист КП-Иркутск выступила на Международной научной конференции в Китае. Фото: Педагогический университет Внутренней Монголии.

Эксперты затронули множество актуальных тем: как представители СМИ помогают университету готовить будущих журналистов, ориентированных не на теорию, а на практику; как рассказывать о работе властей не сухим официальным языком, а с помощью живых человеческих историй; как делать газету по-настоящему интересной для читателя; как важно не только производить интересный контент, но и наладить эффективную систему его распространения.

Помимо интереснейших выступлений и дискуссий во время и после конференции, для гостей состоялась культурная программа. Мы посетили Музей Внутренней Монголии - крупнейшее культурное учреждение региона, посвященное истории, этнографии и природному наследию монгольского народа.В свободное время полюбовались историческим и современным обликом города Хух-Хото и попробовали традиционную кухню.

Хотелось бы поблагодарить сотрудников Университета Внутренней Монголии за теплый, искренний и душевный прием и насыщенную программу конференции. Участвовать в столь масштабном международном событии в Китае - это большая честь и гордость!Благодаря конференции «Цифровой Шелковый путь» у всех участников появились новые полезнейшие знания, новые знакомства и ценные контакты для международного сотрудничества, а также энергия и вдохновение на успешную совместную работу. А красивый, гостеприимный и уютный город Хух-Хото оставил очень яркие и теплые впечатления. Пусть таких возможностей для взаимного культурного и интеллектуального обмена между нашими странами становится еще больше!