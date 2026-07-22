Чтобы дача была в радость: для чего придумали Союз садоводов и почему туда идут целыми товариществами

Для Иркутска садоводство — не просто хобби, а давняя традиция. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

А знали ли вы, что в России есть особый праздник – День дачника? Его отмечают 23 июля. Специально для тех, для кого лучшее времяпрепровождения – в любимом огороде или в саду, «Комсомольская правда приготовила специальный проект – «дачный марафон». В эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) мы поговорили с председателем Союза садоводов Иркутска и Иркутского района Александром Поповым о традициях, проблемах и поддержке садоводческих товариществ в нашей области.

В эфире радио «Комсомольская правда» в Иркутске мы поговорили с председателем Союза садоводов Иркутска и Иркутского района Александром Поповым. Фото: Денис ДАВЫДОВ.

От декабристов до наших дней

Для Иркутска садоводство — не просто хобби, а давняя традиция.

- Первые сады в регионе развели еще декабристы. А первое Общество садоводов-любителей было создано в 1924 году, - рассказал Александр Попов. - У нас каждый житель города Иркутска, если не садовод, то родители, друзья или родственники имеют садовые участки.

Сегодня под землями, занятыми садоводством, только в Иркутском округе находится 60 квадратных километров. Еще порядка 40 — в Ангарске и Шелехове. Это значительные территории, которые объединяют десятки тысяч людей.

От трех товариществ до 122

Союз садоводов Иркутска и Иркутского района создали в 2003 году. Изначально в него входили всего три товарищества.

— На сегодняшний момент их уже 122. Союз растет, вступают новые члены, приходят, — рассказал Александр Попов.

Сегодня в организации состоят садоводческие товарищества города Иркутска, Иркутского округа и Шелеховского района. Самому Союзу, кстати, уже 23 года.

Чем занимается Союз и зачем в него вступать

Основная задача Союза, по словам председателя, — это работа с профильными министерствами, администрациями муниципалитетов и ресурсоснабжающими организациями.

Кроме того, организация занимается проведением обучающих семинаров и образовательных курсов. Темы самые разные: пожарная безопасность, техника безопасности, вплоть до оказания первой медицинской помощи. Ежегодно порядка 40 председателей проходят обучение при содействии Союза.

Главные вопросы жизнеобеспечения: дороги, энергетика, вода

Александр Попов предложил разделить острые темы на «вопросы, требующие решения» и «проблемы». В числе главных вопросов он назвал:

— дороги;

— энергетику;

— водоснабжение.

Это база, без которой комфортная жизнь на дачных участках невозможна. Особенно остро эти вопросы встают сейчас, когда многие семьи переезжают за город на постоянное место жительства.

Цифры поддержки: миллиарды на инфраструктуру

В 2014 году по предложению Союза в Иркутской области был принят закон о поддержке садоводческого движения, а затем — областная программа поддержки. Ее действие охватило период с 2015 по 2024 год. Александр Попов привел конкретные цифры:

— На ремонт подъездных дорог в СНТ области было затрачено почти 1 миллиард 227 миллионов рублей.

— Поддержка по ремонту и строительству внутренней инфраструктуры через Министерство сельского хозяйства составила почти 112 миллионов рублей.

— На приведение электросетевого хозяйства СНТ в нормативное состояние выделено 140 миллионов рублей.

Эти вложения уже дают результат. Только в Иркутском районе благодаря приведенным в порядок подъездным путям удалось запустить 33 школьных маршрута и 19 сезонных межмуниципальных садоводческих маршрутов.

Роль председателя: от него зависит всё

По мнению главы Союза, от председателя СНТ зависит практически всё:

— Как организует правление, так и работает садоводство. Участвуют ли они в программах господдержки или предпочитают собирать деньги с садоводов, — отметил Александр Попов.

Именно от управленца и его команды зависит, насколько комфортно будет жить товарищество.

Молодые семьи и детские площадки

Ситуация кардинально изменилась после принятия федерального закона № 217, который разрешил строить жилые дома и прописываться на дачных участках на постоянной основе.

— Раньше круглый год в садоводствах жили в основном люди старшего поколения. Сейчас участки приобретают молодые семьи. А это уже дети, другая нагрузка на инфраструктуру, другие требования, — пояснил собеседник.

Молодые соседи оживляют жизнь товариществ. В некоторых СНТ начали отмечать вместе Новый год, Масленицу, появилась потребность в детских площадках и зонах отдыха.

Свое МФЦ

Союз работает в тесном взаимодействии с администрацией Иркутска. На этой базе сегодня работают четыре крупных садоводческих клуба. Среди них — клуб «Томсона» (в этом году празднует 65-летие), клуб «Садовод-огородник», клуб «Радуга» (цветоводы и любители комнатных растений).

В перспективе здесь планируют создать полноценный просветительско-консультационный центр. Уже сейчас бесплатно консультируют два юриста, принимает кадастровый инженер, дают рекомендации по агротехнике.

— Получается, МФЦ для садоводов, — резюмировал Александр Попов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Все проблемы решим»

— Поздравляю всех-всех с Днем дачника, - сказал в завершении встречи Александр Попов. - Думаю, со временем этот праздник станет общенародным. Желаю быть законопослушными гражданами. Федеральный закон предоставил нам участки для того, чтобы мы в первую очередь отдыхали и выращивали в свое удовольствие цветы, фрукты и ягоды на радость себе и окружающим. А все проблемы — дороги, освещение, водопровод — Союз поможет в решении этих вопросов.

“Дачный марафон”: от семечка до модульного дома!

23 июля отмечаем День дачника в эфире радио “Комсомольская правда”! В программе - всё для тех, кто любит землю: экзотические сады в Сибири, лайфхаки для богатого урожая, помощь Союза садоводов в решении проблем СНТ, модульно-каркасное домостроение и топовые инструменты для работы и отдыха на участке. Начало “Дачного марафона” 23 июля в 17.00:

В 17.00 - От спелых томатов до винограда! В студии появятся представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Мария Новикова и Любовь Унагаева;

В 17:30 - Модульно-каркасный дом – тепло, экологично и качественно! В студии: генеральный директор “Фабрики домов Сибири” Михаил Ковалёв;

В 18:00 - Как меняется инфраструктура в садоводствах? Эстафету принимает Александр Попов – председатель Союза садоводов Иркутска и Иркутского района, член Общественной палаты города;

В 18:15 - Украшение дачи - как вырастить шикарные розы и пионы? На связи со студией прямо со своих приусадебных участков представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Татьяна Ганина и Татьяна Шулепова;

В 18:30 - Инструменты для дачи - от газонокосилки до снегоуборщика! Как выбрать идеальный? К марафону подключается исполнительный директор сети магазинов «Инструмент38» Дмитрий Ваулин.

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