57 месяцев на первом месте

Фото предоставлено компанией «ГрандСтрой»

Группа компаний ГРАНДСТРОЙ официально зарегистрировала рекорд российского девелопмента. На протяжении 57 месяцев подряд — с октября 2021 года — жилые кварталы компании занимали первое место в рейтинге новостроек Иркутской области по потребительским качествам жилья по версии ЕРЗ.

За это время лидерами регионального рейтинга становились СОЮЗ ПРИОРИТИ, СОЮЗ ПРИОРИТИ МАКС, БРОДСКИЙ и САНСИТИ. Сегодня это достижение официально внесено в Книгу рекордов российского девелопмента.

Фото предоставлено компанией «ГрандСтрой»

Почему рейтинг ЕРЗ важен при выборе квартиры

Когда человек выбирает квартиру, ему важно понимать, что качество будущего дома подтверждается не только рекламой застройщика. Оно должно быть заметно в архитектуре, благоустройстве, безопасности, инженерных решениях, инфраструктуре и в каждой детали, которая ежедневно влияет на комфорт жителей.

Именно поэтому рекорд ГРАНДСТРОЙ имеет особую ценность. Он показывает, что высокий уровень проектов сохраняется не один месяц и не в рамках одной премии, а подтверждается независимой отраслевой оценкой почти пять лет подряд.

Как зарегистрирован рекорд

Достижение зарегистрировано в рамках нового проекта ЕРЗ «Рекорды российского девелопмента», который фиксирует крупнейшие результаты застройщиков на рынке жилищного строительства. Проект систематизирует рекордные показатели девелоперов — от масштабов строительства и объёмов ввода жилья до продуктовых решений и инфраструктуры жилых комплексов.

Фото предоставлено компанией «ГрандСтрой»

Рейтинг ЕРЗ формируется на основе большого количества критериев, отражающих реальные потребительские качества жилья. Эксперты оценивают архитектуру, благоустройство территории, общественные пространства, безопасность, доступность инфраструктуры, инженерные решения и другие параметры, от которых зависит качество жизни в жилом комплексе.

Что это значит для будущих жителей

Для будущих жителей это означает, что за первым местом стоят не только цифры, но и конкретные преимущества:

- Продуманные дворы,

- Современные подъезды,

- Безопасная среда,

- Удобные планировки,

- Качественные материалы и решения, которыми человек будет пользоваться каждый день.

Для ГРАНДСТРОЙ этот рекорд стал ещё одним подтверждением выбранного принципа:

Создавать не просто квадратные метры, а дома, в которых качество ощущается каждый день.

Компания продолжает развивать проекты, которые получают высокую оценку профессионального сообщества и становятся комфортным пространством для жизни тысяч жителей Иркутска.

Фото предоставлено компанией «ГрандСтрой»

Частые вопросы о рекорде ГРАНДСТРОЙ (FAQ)

Сколько месяцев подряд ГРАНДСТРОЙ занимал первое место в рейтинге ЕРЗ?

- 57 месяцев подряд — с октября 2021 года — жилые кварталы компании занимали первое место в рейтинге новостроек Иркутской области по потребительским качествам жилья по версии ЕРЗ.

Какие проекты становились лидерами регионального рейтинга?

- За это время лидерами регионального рейтинга становились СОЮЗ ПРИОРИТИ, СОЮЗ ПРИОРИТИ МАКС, БРОДСКИЙ и САНСИТИ.

Где зарегистрирован рекорд ГРАНДСТРОЙ?

- Достижение официально внесено в Книгу рекордов российского девелопмента в рамках проекта ЕРЗ «Рекорды российского девелопмента».

По каким критериям формируется рейтинг ЕРЗ?

- Эксперты оценивают архитектуру, благоустройство территории, общественные пространства, безопасность, доступность инфраструктуры, инженерные решения и другие параметры потребительских качеств жилья.

г. Иркутск, ул. Лермонтова,257

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