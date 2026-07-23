TENET T4L: МЕЧТА ДАЧНИКА, ИЛИ БОЛЬШОЙ АВТОМОБИЛЬ ПО ЦЕНЕ НЕБОЛЬШОГО

Просторный салон и вместительный багажник - TENET T4L создан для комфортных поездок. Фото: Илья Коржик

Часто ли вы попадали в ситуацию, когда что-то по-настоящему хорошее становится доступнее? Когда за те же деньги вы получали больше, чем ожидали или получали еще вчера? Обычно ведь всё наоборот.

Тем приятнее исключения из правил. Популярный кроссовер TENET T4 вырос в размерах, не увеличившись в цене. Разберемся подробнее.

Прежде всего, теперь он называется TENET T4L. L – означает «лонг».

Длина автомобиля выросла на серьезные 19 см и теперь превышает 4,5 метра. Колесная база выросла на 4 см и составляет 265 см. А весь остальной рост пришелся на багажник. Высота выросла на 5 см. Ширина не изменилась – 183 см. Клиренс – достойные 20 см. При этом автомобиль сохранил всё, за что его любили и любят.

Еще немного цифр. Багажник увеличился на 135 литров. Теперь это 475 литров под шторкой и 1,5 кубометра со сложенными задними креслами. На заднем ряду заметно добавилось места. А еще машина подготовлена и сертифицирована для установки фаркопа с массой буксируемого прицепа до 750 кг. То, что нужно настоящему дачнику.

Сзади обновленный шильдик 4L и новая форма задних фонарей. Фото: Илья Коржик

Под капотом – всё проверенное и надежное, то, что любят и уважают в Сибири. 4 цилиндра, чугунный блок, 16 клапанов, распределенный впрыск, цепь, гидрокомпенсаторы и система изменения фаз ГРМ.

При объеме 1,5 литра двигатель выдает 147 л.с. и 210 н-м крутящего момента. Ресурс мотора превышает 300 000 км, и по нему очень хорошая статистика. Шестиступенчатый робот с двумя сцеплениями мокрого типа, рассчитанный с 30-процентным запасом по крутящему моменту, и его ресурс сопоставим с ресурсом двигателя.

Машина оцинкована и имеет хороший зимний пакет опций даже в стартовой комплектации. Важно – во всех комплектациях сзади стоит многорычажная подвеска, нет никаких упрощений в виде балки. А многорычажная подвеска – это комфорт и управляемость.

Внешних отличий от прежней модели совсем немного, что еще раз говорит о том, что машина считается удачной и ничего «улучшать» не потребовалось. Спереди не изменилось ничего. Кстати, отличная светодиодная оптика есть во всех комплектациях. Сбоку – хромированная полоска над дверями. Другой рисунок колесных дисков. А вот сзади – шильдик 4L и новая форма задних фонарей. Всё понятно, и никаких резких движений.

TENET T4L – кроссовер, который стал больше, но остался по прежней цене. Фото: Илья Коржик

А вот теперь самое главное, почему TENET T4L так интересен. Внимание! Машина стала больше, практичнее, удобнее, комфортнее. Но она не стала дороже! Цена в салоне – от 1 899 000 рублей. Так бывает! Машина выросла, а цена – нет!

Опытный покупатель предпочитает не верить рекламе на слово, а проверить всё лично. Это легко. Автосалон «Агат-Авто» ждет вас ежедневно. Тест-драйв абсолютно бесплатен, напоминаем на всякий случай.

Приходите и убедитесь сами:

ДЦ «Агат-Авто», тел. (3952) 447-447

Иркутск, ул. Трактовая, 22а

Ангарск, ТРЦ «Фестиваль», 1-й этаж

https://tenet-agatauto.ru/

Реклама. ООО «Авто-Континент». ИНН 3804048079. erid: 2W5zFJyoSPs