Розы, которым не страшны сибирские морозы: лучшие сорта и главные секреты посадки. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сибирь — это не только морозы и тайга, но и цветущие сады, которым завидуют даже цветоводы с юга. Пока одни дачники боятся высаживать капризные розы, иркутские энтузиастки превращают свои участки в филиал Версаля. В эфире, который мы провели специально ко Дню дачника, отмечаемого в России 23 июля, на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm в Иркутске, 99,5 fm в Братске) две невероятные женщины — представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Татьяна Ганина и Татьяна Шулепова — раскрыли главные секреты. Как укрыть розы, чтобы они не вымерзли, почему дорогие семена превратились в лотерею?

Зимовка – только под укрытием

Татьяна Ганина признается: ее путь к королеве цветов – розе - был тернист. Первые попытки высадить эти растения на участке на 28-м километре Байкальского тракта провалились.

- Я никогда не думала, что буду высаживать розы. Не представляла этот цветок в своём саду. Уже значительно позже ради спортивного интереса попробовала. Это был 2014-й год, но, к сожалению, розы не выживали, — делится Татьяна.

Представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Татьяна Ганина и Татьяна Шулепова. Фото Предоставлено Иркутским клубом садоводов-опытников им. А.К. Томсона.

Переломным стал 2016 год, когда «случайно» перезимовала одна роза. Тогда и проснулся азарт. Важную роль сыграло знакомство с Викторией Шупуновой — теперь они подруги и соадминистраторы сообщества. Вместе они заказывали саженцы в питомниках, делились ошибками и накапливали опыт.

- У моего розоводства в этом году юбилей — 10 лет, я считаю с удачной попытки зимовки. Сейчас накоплен опыт, которым можно делиться, — отметила гостья студии.

Участок Татьяны Ганиной находится в зоне между второй и третьей климатическими зонами. По её словам, там «холодно»: всё просыпается позже, а лето короче, чем, например, на Александровском тракте. Именно суровые условия заставили садоводов искать особые методы сохранения роз в грунте.

- Все розы у нас зимуют под укрытием. Чем больше площадь укрытия, тем лучше, потому что должно укрываться не только макушка, но и корневая, прикорневая зона, — объяснила эксперт.

Татьяна строит каркасы из низких парниковых дуг, заплетая их друг на друга. Высота конструкции — 30–40 сантиметров, чтобы она оказалась под снеговым покровом. Именно снег она называет лучшим теплоизолятором. Работы обычно заканчивают к середине октября, пока не промёрзла почва. Сверху укрытие закрывают двойным или тройным слоем белого агроспана или спанбонда плотностью 60.

Какие розы не боятся сибирских морозов

Самые надёжные для региона — канадские сорта, уверена Татьяна. Среди них Татьяна Ганина назвала:

Hope (Хоуп, Надежда);

Hope for humanity (Хоуп фо хуманити, надежда для человечества);

John Davis (Джон Дэвис);

Prairie Joy (Прейри Джой);

Modern Snow Beauty (Морден Сноубьюти);

Modern Centennial (Модерн Сентенниал).

Самые надёжные для региона — канадские сорта, уверена Татьяна. Среди них Татьяна Ганина назвала: Hope;Hope for humanity; John Davis и другие. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неплохо зимуют также английские парковые и мускусные гибриды. А вот чайно-гибридные розы эксперт назвала самыми ненадёжными в плане зимовки.

- Если у вас есть желание заняться розоводством, не пытайтесь выбрать самую надёжную розу, - отмечает Татьяна. - Выбирайте только ту, которая упадёт вам в сердце, и которую вам захочется вырастить. И тогда всё получится, потому что дорога в тысячу ли начинается с первого шага.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дельфиниумы: многоежки, которые любят свет и подвязку

Эстафету в эфире приняла цветовод-биолог и школьный учитель Татьяна Шулепова. Она рассказала, что её садовый стаж начался около 40 лет назад. В 12 лет на родительской даче ей выделили свой небольшой участок земли для цветов — так и началась карьера садовода.

Татьяна Шулепова поделилась секретами выращивания дельфиниумов — сейчас у неё пик цветения, более 40 кустов. Чтобы получить мощные «свечи», нужно:

обеспечить хорошее питание (перегной или органо-минеральные удобрения);

сажать на свету — в полутени стебли будут тонкими и ломкими;

обязательно подвязывать, так как стебель внутри полый и ломается от ветра и дождя.

- Главная опасность — дельфиниумный клещ и мучнистая роса, - отмечает эксперт. - Клеща не увидеть глазом, он заметен только под микроскопом. Обработку нужно проводить 5–6 раз за сезон. Первая — как только растение появилось из земли, затем каждые 10–15 дней.

После цветения стебли обрезают, слегка заламывая, чтобы внутрь не попала вода. Тогда в сентябре-октябре дельфиниум даёт повторное, хотя и более жидкое цветение.

- В это время это уже за радость, потому что цветов на огороде уже мало, — уверена Татьяна.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Семена-пустышки: почему дорогие пакетики не всходят

Флорибунда — группа сортов роз, полученная путём скрещивания чайно-гибридных и полиантовых роз. Название происходит от латинского слова, которое переводится как «обильно цветущая». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во второй части беседы речь зашла о томатах и перцах — их коллекцией Татьяна Ганина тоже гордится. Многие дачники жалуются, что даже дорогие семена не дают всходов. Эксперт признала: проблема глобальная.

- Несхожесть семян достигла катастрофических величин. Особенно это заметно в последние три года. Ни имя производителя, ни яркая упаковка, ни даже срок годности не всегда являются гарантией, — заявила она.

Главный совет: приобретать семена проверенных производителей, к которым вы привыкли. А для хранения купленных семян эксперт рекомендует держать их в холодильнике, избегая перемораживания и высоких температур.

КСТАТИ

Смородина, малина и проблемная голубика

- Самыми благодарными культурами в Сибири считаю чёрную, красную и золотистую смородину, а также малину, - отметила Татьяна. - При этом, обратите внимание, малина может влиять на давление, а золотистая смородина не подходит людям с повышенной кислотностью желудка.

Хорошо растёт и ирга — её ягоды созревают постепенно, что удобно для сбора.

А вот голубика, по признанию Татьяны Шулеповой, оказалась сложной:

- Растёт у меня пятый год, но полноценно подобрать ей условия я так и не смогла. Она живёт, но не плодоносит. Земляника садовая тоже требует укрытия и тщательного подбора сортов.

Не пропустите!

“Дачный марафон”: от семечка до модульного дома!

23 июля отмечаем День дачника в эфире радио «Комсомольская правда»! В программе - всё для тех, кто любит землю: экзотические сады в Сибири, лайфхаки для урожая, помощь Союза садоводов в решении проблем СНТ, модульное домостроение и топовые инструменты для работы и отдыха на участке. Начало “Дачного марафона” 23 июля в 17.00:

В 17.00 - От спелых томатов до винограда! В студии появятся представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Мария Новикова и Любовь Унагаева;

В 17:30 - Модульно-каркасный дом – тепло, экологично и качественно! В студии: генеральный директор «Фабрики домов Сибири» Михаил Ковалёв;

В 18:00 - Как меняется инфраструктура в садоводствах? Эстафету принимает Александр Попов – председатель Союза садоводов Иркутска и Иркутского района, член Общественной палаты города;

В 18:15 - Украшение дачи - как вырастить шикарные розы и дельфиниумы? На связи со студией прямо со своих приусадебных участков представители иркутского клуба садоводов-опытников имени Томпсона Татьяна Ганина и Татьяна Шулепова;

В 18:30 - Инструменты для дачи - от газонокосилки до снегоуборщика! Как выбрать идеальный? К марафону подключается исполнительный директор сети магазинов «Инструмент38» Дмитрий Ваулин.

Радио «Комсомольская правда»: 91,5 FM — в Иркутске, 99,5 FM — в Братске, irk.kp.ru и radiokp.ru — из любой точки мира.