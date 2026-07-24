Глава государства прибыл на предприятие, где собирают боевые Су-30СМ и новейшие гражданские лайнеры МС-21. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Путин прямо сейчас работает на Иркутском авиационном заводе. Глава государства прибыл на предприятие, где собирают боевые Су-30СМ и новейшие гражданские лайнеры МС-21. В эти минуты президент знакомится с производством первых 18 серийных самолетов МС-21. Об этом сообщают в официальном канале ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Госкорпорации Ростех.

Президенту впервые продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. Фото: ПАО «ОАК»

Вместе с главой государства предприятие осматривают губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Ростеха Сергей Чемезов.

Владимир Путин прибыл на Иркутский авиазавод Видео: пресс-служба Кремля

Владимир Путин поднялся в кабину первого серийного МС-21, где летчики-испытатели «Яковлева» Александр Гуськов и Сергей Михайлюк доложили ему о подготовке к первому полету.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что МС-21 - пассажирский лайнер нового поколения, который выпускают на Иркутском авиазаводе (филиал ПАО «Яковлев» в составе госкорпорации «Ростех»). Это среднемагистральный борт, способный преодолевать до 5100 километров. Он позиционируется как прямой конкурент зарубежных Airbus A320 и Boeing 737.

Также известно, что в ходе рабочего визита президенту впервые продемонстрировали модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М. О ходе испытаний и преимуществах машины главе государства доложил летчик-испытатель АО «Яковлев» Александр Гуськов.

Владимир Путин осматривает производство Як-130М и МС-21 Видео: пресс-служба Кремля

- Як-130М оснащен новейшими бортовыми системами, которые превращают его в полноценный легкий боевой самолет. Он способен в любых погодных условиях, днем и ночью уничтожать наземные и воздушные цели, включая тяжелые беспилотники, - говорится в сообщении.