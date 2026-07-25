Направляя искусственный интеллект на благо человечества, совместными усилиями строить будущее

Генеральный консул Китая в городе Иркутске Лю Юй. Фото: Предоставлено Генеральным Консульством КНР в г. Иркутске

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в церемонии открытия и выступил с программной речью на тему «Совместное построение справедливой и рациональной системы глобального управления искусственным интеллектом». В условиях, когда искусственный интеллект выступает локомотивом глобальной научно-технической революции и промышленных преобразований, а также перекраивает архитектуру мировой экономики и систему глобального управления, Председатель Си Цзиньпин с глубоким историческим предвидением и широким глобальным видением , ответил на «вопросы эпохи», связанные с развитием ИИ. Он изложил китайскую концепцию, предложил решения КНР и продемонстрировал практический вклад Китая в содействие открытому, инклюзивному, общедоступному и безопасному развитию ИИ во всем мире.

Китайская концепция: направлять ИИ на благо. Китай неизменно выступает флагманом передовых идей в области развития и управления ИИ. В 2023 году Китай первым выдвинул «Инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом», четко обозначив, что развитие ИИ должно опираться на концепцию «ориентированности на человека», преследовать цель использования «ИИ во благо человечества», а также придерживаться принципов «взаимного уважения, равенства и обоюдной выгоды». На саммите «Большой двадцатки» (G20) Председатель Си Цзиньпин предельно ясно отметил: «Необходимо усиливать международное управление и сотрудничество в сфере искусственного интеллекта, чтобы ИИ был направлен на благо и приносил пользу всему человечеству, не допуская его превращения в "игру для богатых стран и богатых людей"». В этом кроется глубокое понимание общих тенденций глобального развития, а также ценностное стремление к созданию сообщества единой судьбы человечества. На нынешней конференции Председатель Си Цзиньпин прямо обратился к общим вызовам, стоящим перед человечеством в эпоху ИИ, твердо и решительно озвучив китайскую концепцию «приверженности человекоцентричности, стремления к прогрессу и благу». Он выдвинул китайский подход, который заключается в следующем: «придерживаться открытости и обоюдного выигрыша, стимулировать инновационное развитие; усиливать осознание рисков, обеспечивать безопасность и контролируемость; поощрять инклюзивность, содействовать взаимообогащению цивилизаций; выступать за сплоченность и сотрудничество, совершенствовать глобальное управление». Это в корне отвергает узкое мышление некоторых стран, пытающихся превратить ИИ в геополитический инструмент и использовать его для блокового противостояния. Тем самым Китай продемонстрировал миру свою непоколебимую решимость неизменно добиваться того, чтобы ИИ служил на благо человечества, привнося гуманистическую основу и силу справедливости в архитектуру глобального управления ИИ.

Фото: Предоставлено Генеральным Консульством КНР в г. Иркутске

Китайская модель: яркий пример развития. Китай придерживается сочетания эффективного рынка и активного и результативного правительства, всемерно усиливая научно-технические инновации в сфере ИИ. По количеству патентов и экспорту технологий с открытым исходным кодом КНР занимает одно из ведущих мест в мире. В 2025 году масштаб ключевых отраслей этой индустрии в Китае превысил 1,2 трлн юаней. Китай активно продвигает инициативу «ИИ+», способствуя трансформации и модернизации реального сектора экономики, включая промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, метеорологию, транспорт и другие сферы. От базового аппаратного обеспечения до прикладных программ верхнего уровня — реализован комплексный переход от «точечных прорывов» к глубокому внедрению во все отрасли. В то же время Китай неизменно уделяет равное внимание развитию и безопасности, постоянно совершенствуя соответствующие законы и нормативные акты, политические и институциональные механизмы, стандарты применения и этические нормы. Это позволяет достигать динамичного баланса между инновационным развитием и контролируемой безопасностью, что служит полезным опытом для других стран в вопросах нормативно-правового регулирования ИИ.

Вклад Китая: демонстрация ответственности великой державы. Единство слова и дела: Китай всегда практическими действиями содействует совместному развитию мировой индустрии искусственного интеллекта. Придерживаясь принципов открытого кода и глобальной открытости, Китай делится базовыми технологиями, такими как универсальные большие языковые модели (LLM), многоязычный машинный перевод и компьютерное зрение. С помощью облегченных и доступных решений Китай помогает развивающимся странам преодолеть «интеллектуальный разрыв». Китайские LLM с открытым исходным кодом, такие как DeepSeek и Qwen, открыты для разработчиков по всему миру. Общее количество их скачиваний на глобальном уровне превысило 10 миллиардов раз. По экспорту open-source технологий Китай занимает лидирующие позиции, позволяя большему числу государств пользоваться плодами технического прогресса. Китай последовательно выдвинул «Инициативу по глобальному управлению искусственным интеллектом» и «План действий по глобальному управлению ИИ», содействовал принятию Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о международном сотрудничестве в области наращивания потенциала ИИ, опубликовал «Инклюзивную программу по наращиванию потенциала ИИ» и «Инициативу международного сотрудничества "ИИ+"», а также выступил с предложением о создании Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта, способствуя переходу правил управления от «мягких ограничений» к «жестким механизмам». На прошедшей конференции Председатель Си Цзиньпин объявил, что Китай предоставит 5000 квот на специализированное обучение и стажировки в сфере ИИ для представителей развивающихся стран; создаст международные центры сотрудничества по применению ИИ, ориентированные на страны АСЕАН, Лиги арабских государств, Африканского союза, СЕЛАК, ШОС и БРИКС; а также будет продвигать внедрение интеллектуальной системы метеорологического штормового предупреждения «Мацзу» в 30 странах. Все это — реальные шаги Китая по воплощению своих концепций в жизнь и проявлению международной ответственности.

Китай и Россия: вместе стремиться в будущее. Будучи партнерами по всеобъемлющему стратегическому взаимодействию в новую эпоху, Китай и Россия обладают взаимодополняющими преимуществами и схожими концептуальными взглядами в сфере искусственного интеллекта. Углубление сотрудничества в этой области является как внутренней потребностью для высококачественного развития двусторонних отношений, так и важной гарантией совершенствования глобального управления ИИ. В настоящее время сотрудничество двух стран в этой сфере открывает беспрецедентные исторические возможности: подписаны соглашения о создании Китайско-российской совместной лаборатории алгоритмов ИИ и их приложений, Совместной лаборатории интеллектуальных вычислений для цифровой экономики и других проектов; устойчиво продвигается практическое взаимодействие в таких областях, как «умное» производство, «умный» город и «умная» медицина, что приносит реальную выгоду народам обеих стран. Параллельно Китай и Россия в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форматов способствуют совершенствованию глобальной архитектуры управления ИИ, совместными усилиями отстаивая международное равноправие и справедливость.

Субъекты Федерации, входящие в консульский округ нашего Генерального консульства, придают большое значение развитию индустрии искусственного интеллекта, активно применяя технологии ИИ в сферах государственных услуг, городского управления и модернизации промышленности. Генеральное консульство готово совместно с представителями всех кругов нашего консульского округа прилагать усилия, чтобы использовать эти возможности и на местном уровне успешно реализовывать достигнутые двумя странами договоренности в сфере ИИ. Мы намерены содействовать тому, чтобы технологии искусственного интеллекта придавали еще больший импульс нашему сотрудничеству в таких сферах, как трансграничная инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, электронная коммерция и финансы, во имя создания еще большего блага для народов наших стран.

Волна развития искусственного интеллекта стремительно движется вперед, представляя собой как уникальные возможности эпохи, так и серьезный вызов в сфере регулирования. Китай готов с еще большей открытостью вместе с Россией и всеми странами мира работать над построением справедливой и рациональной глобальной системы управления ИИ, чтобы эта передовая технология по-настоящему стала мощной созидательной силой, повышающей благосостояние всего человечества и стимулирующей прогресс цивилизации, совместно открывая еще более прекрасное будущее для человеческого общества.

Автор статьи генеральный консул Китая в городе Иркутске Лю Юй.