Пес медленно восстанавливается после лечения Фото: группа ВК благотворительного приюта для животных "Хатико"/priut_hatiko

В Железногорске-Илимском ветеринары буквально вытащили с того света лабрадора по кличке Лорд. Пса с множественными колото-резаными ранами и ушибами в клинику привезли сотрудники полиции. По словам соседей, хозяин собаки, который был пьян, вместе с приятелем зверски избил животное - бил цепью и наносил удары ножом. Пес визжал так громко, что люди выбежали в подъезд, вызвали наряд и помогли отнять собаку.

Спасать Лорда взялся замначальника местной ветстанции Фидан Музафаров. Он провел экстренную операцию, наложил внутренние и внешние швы. Два дня пес находился под круглосуточным наблюдением врачей, но хозяин за ним так и не пришел. Тогда животное решили перевезти в Усть-Илимск - в приюте «Хатико» согласились взять его на лечение и восстановление. В дороге раненого лабрадора сопровождал тот же ветврач.

Два дня пес находился под круглосуточным наблюдением врачей Фото: ассоциация ветеринарии Иркутской области/@vetirk38

Бруно (Лорд) на прогулке Фото: группа ВК благотворительного приюта для животных "Хатико"/priut_hatiko

Сейчас у животного началась новая жизнь. И зовут его теперь иначе.

«Он идет на поправку. Медленно, но идет. Стал доверять. И, да, теперь его зовут Бруно. Надеемся, новое имя даст псу новую, лучшую жизнь. Ходить ему тяжело, быстро устает. Но мы верим - все будет хорошо. Просто нужно время», - рассказали волонтеры приюта «Хатико».

Собаке пока сложно ходить Фото: группа ВК благотворительного приюта для животных "Хатико"/priut_hatiko

Бруно быстро устает во время прогулки Фото: группа ВК благотворительного приюта для животных "Хатико"/priut_hatiko

В полиции подтвердили, что обращение зарегистрировали, по факту жестокого обращения с животным проводят проверку. Виновным грозит уголовная ответственность. В соцсетях люди требуют найти их и наказать по всей строгости.

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