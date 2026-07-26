Воды не будет с 26 июля по 6 августа включительно Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Иркутске продолжается ежегодная проверка теплосетей — гидравлические испытания, без которых нельзя начать новый отопительный сезон. В этом году сроки сдвинулись: отопление продлевали до 18 мая, поэтому и воду перекрывают поэтапно. Ограничения начались еще 24 мая и продлятся до 6 августа. Самые масштабные отключения пришлись на июль, а теперь очередь дошла до Октябрьского округа.

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска в августе 2026

Воды не будет с 26 июля по 6 августа включительно. Это последний этап испытаний в городе. Специалисты проверяют трубы на прочность, чтобы понять, выдержат ли они зимние нагрузки. Без этой процедуры подготовку к холодам не завершить - так что сезон тазиков открыт.

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска в августе 2026 Фото: оператор тепловых сетей Иркутска/@operatortsi

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска в августе 2026 Фото: оператор тепловых сетей Иркутска/@operatortsi

Отключение горячей воды в Октябрьском округе Иркутска в августе 2026 Фото: оператор тепловых сетей Иркутска/@operatortsi

«С 23:00 26 июля начинается подготовка сетей. Температура теплоносителя будет постепенно снижаться до 40 градусов. С 08:00 27 июля до 17:00 6 августа - отключение горячего водоснабжения. Это необходимо для проверки оборудования, испытаний и ремонтных работ», - говорится в сообщении оператора тепловых сетей Иркутска.

Гидравлические испытания помогают заранее выявить слабые места в трубопроводах, чтобы избежать масштабных аварий и отключений зимой.

Точные даты отключения по конкретному дому будут сообщены дополнительно. Управляющие компании разместят объявления за несколько дней до отключения. Уточнить график можно в соцсетях оператора или по телефону +7 (901) 640-42-99.

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