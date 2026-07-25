В августе геомагнитные возмущения будут слабыми Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Иркутска все чаще следят за космической погодой - многие выезжают за город, чтобы поймать полярное сияние, которое случается во время сильных магнитных бурь. Иркутяне интересуются, чего ждать в августе 2026 года и стоит ли опасаться геомагнитных возмущений.

Прогноз магнитных бурь в Иркутске в августе 2026 по дням

Магнитные бури возникают, когда потоки заряженных частиц от Солнца взаимодействуют с магнитосферой Земли. Самые сильные из них происходят после вспышек на светиле. Последняя мощная вспышка случилась 22 июля, но на нашу планету она не повлияла. Сейчас на Солнце наблюдается крупная корональная дыра, из-за которой возможны бури слабого и среднего уровня. Однако, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ближайшие дни серьезных возмущений не предвидится.

«Максимум 11-летнего солнечного цикла позади - он отмечен в 2024 году, - ранее рассказывал доктор физико-математических наук Сергей Язев. - Теперь все идет на спад - и число пятен, и число сильных вспышек, и число магнитных бурь».

Магнитные бури в Иркутске в августе 2026: таблица

Магнитные бури в Иркутске в августе 2026: прогноз на месяц. Данные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Ученый добавил, что кратковременные всплески еще будут, но периоды низкой активности станут длиннее. В августе геомагнитные возмущения будут слабыми - их прогнозируют 1-го, с 4 по 6, а также 18 и 19 числа. Они не повлияют ни на технику, ни на самочувствие людей. К тому же, научных доказательств влияния бурь на здоровье нет.

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