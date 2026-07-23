Андрей и Екатерина воспитывают двух детей. Фото: личный архив.

История знакомства Екатерины и Андрея началась со случайности, которую невозможно придумать. Их судьбы соединила обычная сторублёвая купюра — и не помешали ни время, ни расстояние между городами.

«На аватарке - парень с девушкой»

— Я не искала любовь, честно, — смеётся 34-летняя Екатерина, вспоминая ту самую осень 2013 года. — Мама пошла в магазин через дорогу, чтобы разменять деньги — хотела закинуть их на баланс телефона. Она что-то купила, и ей с тысячи дали сдачу разными купюрами. Среди них я заметила сотню: на одной стороне ручкой были написаны фамилия и инициалы — «от лейтенанта…», а на другой — шуточный стишок и «год выпуска — 2013». Так я поняла, что это мой ровесник.

В то время в соцсетях гремел тренд: подписывай купюры, отправляй в оборот и смотри, вернутся ли. Катя, на тот момент студентка, с подружкой тоже подписала полтинник — ради интереса. А тут судьба подкинула ей чужую подписанную купюру. И Катя решила разгадать эту маленькую загадку. Девушка открыла соцсети, вбила данные — и сразу наткнулась на страничку: на аватарке — лейтенант в парадной форме, рядом девушка.

— Я даже не смутилась, — вспоминает Катя. — Мне просто хотелось узнать, как купюра ко мне попала. А позже выяснилось: это его сестра!

Пара сразу нашла общий язык, а после первой встречи влюбленные больше не хотели расставаться. Фото: личный архив.

Парень ответил. Оказалось, что сотня проделала путь из Санкт Петербурга до Подмосковья и попала в руки к Кате за каких-то пять с половиной месяцев. Андрей, владелец купюры, соблюдал неформальную традицию военных курсантов: подложил подписанную купюру под погоны, а после окончания вуза подарил незнакомому младшекурснику, чтобы поздравить. Скорее всего, уже от него сотня начала своё «путешествие». К моменту, когда Катя написала Андрею, парень попал по распределению в Чехов — всего в ста километрах от родного города Кати. Общение закрутилось мгновенно: столько общего, столько совпадений, будто кто-то специально всё подстроил.

И вот — первая встреча в Москве. Катя подошла со спины, тихо спросила:

«Это ты, лейтенант?»

Он медленно повернулся… и замер: перед ним стояла миниатюрная девушка, буквально в пупок ему дышала. При росте 195 см военный казался девушке настоящим «шкафом», а рост Кати — всего 158 см.

— Он опускал глаза, опускал, пока не нашёл меня, — смеётся она. — А потом мы просто пошли гулять по Москве и болтали без остановки.

Оставила город и работу ради любимого

Спустя полгода 21-летняя Катя приняла неожиданное решение: она оставила хорошую должность геодезиста, бросила всё и переехала к Андрею в военное общежитие.

— Мне говорили: «Останься, живи у родителей, будешь на выходные к мужу ездить». А я не хотела на выходные. Хотела быть рядом каждый день.

Свадьбу сыграли в 2015 году. Фото: личный архив.

Пара жила в общежитиях, потом в служебных квартирах. В 2015 году влюблённые поженились в Серпухове. В 2017 м родилась старшая дочка Даша, в 2023-м — сын Денис. Сейчас семья живёт в Москве, а Андрей уверенно идёт по карьерной лестнице: из лейтенанта вырос до майора. 35-летний офицер выполняет задачи в зоне СВО.

Пока Андрей на службе, его жена занимается детьми и домом. Фото: личный архив.

Но та самая купюра не забыта. Наоборот, она стала семейной реликвией и даже традицией: теперь с каждым новым званием Андрей подписывает купюру — но уже большего номинала. Сначала была сотня, потом 500 рублей, затем тысяча.

— Как стану полковником, так пять тысяч рублей подпишу! — смеётся Андрей.

Семейная реликвия. Фото: личный архив.

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