Жибек с детства выступала в цирке и была известна своей гибкостью. Фото:личный архив.

Жибек Казакова, которую когда-то знали как «Девочку без костей» и «Девочку-змею», сегодня живёт совсем другой жизнью. Зимой 2022 года несчастный случай изменил её судьбу - во время номера на девушку рухнул реквизит - 95-килограммовая «люстра» полетела вниз из-под потолка, сорвавшись с троса. Травмы навсегда закрыли для неё цирковой манеж. Но не закрыли дорогу к счастью.

Путь через боль

Тот роковой момент бывшая воздушная гимнастка вспоминает спокойно, хоть и с болью в голосе. Жибек пригласили выступить на новогоднем корпоративе в ресторане. Её фирменный номер был рискованным: на подвешенной под потолком люстре весом почти в центнер она выполняла сложнейшие элементы. Эта конструкция создавалась мастером специально для её выступления и была продумана до мелочей. В кульминации номера, во время крутки на шейной петле, реквизит рухнул вместе с артисткой. При этом до того, как девушка бы спустилась на поклон, не хватило лишь 15 секунд.

«Я даже не успела понять, что произошло, — вспоминает Жибек в разговоре с корреспондентом КП-Иркутск. — Попыталась встать, но не смогла. Тогда я почему-то была уверена, что останусь без ног».

95-килограммовая люстра рухнула на воздушную гимнастку на глазах зрителей Видео: предоставлено Жибек Казаковой.

Диагноз звучал как приговор: компрессионно-оскольчатый перелом позвоночника. К этому добавился перелом семи рёбер. Впереди были месяцы боли, три операции, титановая конструкция в позвоночнике и вторая группа инвалидности. Даже простые бытовые дела давались с огромным трудом: чтобы приготовить обед, требовалось пять часов, каждые полчаса нужно было ложиться, чтобы не упасть от усталости.

Даже простые действия давались с болью и трудом. Фото:личный архив.

Чудо, подаренное сибирскими врачами

Когда стало ясно, что прежняя конструкция не справляется, винты ломались, а состояние пациентки не улучшалось, она обратилась за помощью к подписчикам в соцсетях. Люди из разных стран откликнулись на её историю. Собранные средства дали шанс на новую операцию.

Четвертая по счету операция длилась 7 часов. В целом пациентка пробыла под наркозом 13 часов. Фото: Новосибирский НИИТО имени Цивьяна.

В январе 2025 года Жибек стала пациенткой Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии имени Цивьяна. Нейрохирурги провели многоэтапное вмешательство — подготовка заняла 4 часа, сама операция длилась 7 часов. Девушке установили имплант и удалили сломанные винты.

«В первые дни была страшная боль, — признаётся она. — Но спустя пять месяцев я наконец то почувствовала разницу: смогла сидеть, двигаться свободнее, ходить без трости. Это огромное счастье».

Через два месяца девушка вернулась домой. Врачи дают оптимистичный прогноз — 98–99 % восстановления. Жибек ждёт ещё одна операция: ей снимут металлическую конструкцию, чтобы вернуть позвоночнику максимальную мобильность. Однако, пока позвонок ещё не окреп, операцию перенесли на неопределённый срок.

Фото:личный архив.

Новая глава

О цирке и воздушных номерах Жибек больше не мечтает. Теперь её главная цель — жить полной жизнью. И в этой новой жизни нашлось место не только любви, но и большим надеждам. Новосибирские хирурги, которые многое сделали для восстановления девушки, обрадовали, что можно планировать беременность. Особенно в связи с последними событиями - это настоящее счастье.

26-летняя Жибек и 30-летний Аллаяр. Фото:личный архив.

«17 июля я вышла замуж! Свадьба прошла в Бишкеке, было около 150 гостей. С моим будущим мужем Аллаяром мы познакомились больше 10 лет назад, он - друг моих братьев. Но с 2016-го мы не виделись и не общались. Встретились только в марте этого года. Брат попросил Аллаяра помочь мне выбрать машину для покупки. Так и закрутилось...С того момента не расстаёмся. В июне он сделал мне предложение, и я без раздумий ответила «Да»».

Жибек сделали предложение в июне 2026-го. Фото:личный архив.

Аллаяр работает поваром, Жибек ищет новое призвание. Новая профессия должна полностью подходить её образу жизни, но при этом быть не менее интересной.

«Конечно, прошлое даёт о себе знать. Я не могу ходить больше часа - начинаются боли. Как бабушка, я должна прилечь или сесть, чтобы отдохнуть. Чтобы развивать выносливость занимаюсь в тренажерном зале и бассейне, хорошо помогает пилатес».

Для 26-летней Жибек путь восстановления еще продолжается, но почти за 4 года проделана огромная работа, а её успехи можно назвать чудом.

Пара мечтает о детях. Фото:личный архив.

«Когда мне сказали, что я смогу стать мамой, у меня прошла дрожь от счастья, не сходила улыбка с лица. Конечно, мы с мужем хотим детей, хотим настоящую большую семью».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Умру красивой»: отшучиваясь, голубоглазая брюнетка не подозревала, чем может обернуться эта фраза. (Подробности)

«Наехал, как на картонку»: подросток на мотоцикле сбил во дворе женщину. Его семья считает, что та сама кинулась под колёса. (Подробности)