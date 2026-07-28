«Территория единства»: На берегу Байкала прошёл XVIII слет молодёжи Иркутского муниципального округа

Этот слёт стал особенным для Иркутского муниципального округа. Фото Александра Новикова

Три дня на берегу Байкала кипела жизнь: в посёлке Большое Голоустное с 24 по 26 июля прошёл XVIII открытый культурно спортивный слёт молодёжи Иркутского округа. В 2026 году мероприятие посвятили Году единства — и название «Территория единства», и девиз «Единство в традициях, сила в движении» точно отражали настроение праздника.

Этот слёт стал особенным для Иркутского муниципального округа: восемнадцатый по счёту — словно совершеннолетие — и первый, проведённый в статусе объединённого округа. Как подчеркнул в приветственном слове мэр Иркутского муниципального округа, объединение — это не просто новые границы на карте: «Когда мы вместе, мы сильнее. Это большой шаг единой команды». Леонид Фролов также отметил особую роль молодёжи:

— Горжусь нашими командами и каждым участником: в вашей энергии и целеустремлённости я вижу настоящее и будущее Иркутского округа. Молодёжь — наша главная опора и надежда: именно ей предстоит строить и развивать наш округ, нашу область, нашу страну. Мы — одна большая команда, и вместе мы способны на многое. Будем и дальше беречь эту добрую традицию и ежегодно собираться на турслёте: такие встречи заряжают, объединяют и вдохновляют на новые свершения. И, кажется, сама природа поддерживает нас: погода неизменно радует, а Байкал принимает.

От имени депутатов Думы Иркутского муниципального округа председатель Алексей Панько не только поприветствовал участников слёта, но и отметил усилия администрации округа:

— В нынешнее непростое время организовать такое масштабное и важное мероприятие было непросто, и мы очень ценим эти усилия.

За каждым таким слётом стоит огромная работа организаторов: от планирования маршрутов до согласования логистики, от работы с судьями до обеспечения безопасности. Администрация округа не просто поддерживает идею и молодёжные инициативы — она делает всё, чтобы мероприятие стало ярким, безопасным и по настоящему запоминающимся событием.

Команда Молодежного АО представляет свою «визитку». Фото Александра Новикова

Более 400 человек — 11 команд из Иркутского округа и две приглашённые команды из Ангарска и АО «Ангарскцемент» — включились в насыщенную программу. В каждой команде — по 13 участников в возрасте от 18 до 35 лет. Но возрастной формат не мешал единению: большинство команд приехали вместе с главами своих территорий, и те не остались в стороне — подготовили спортивно музыкальный номер для церемонии открытия. Выступление получилось позитивным, искренними очень ярким.

За честностью и объективностью соревнований следили профессиональные судьи во главе с Екатериной Михайловой, заместителем мэра по социальной политике администрации Иркутского округа. Такой подход — ещё одно доказательство того, что слёт — это не только праздник, но и серьёзное состязание, где важны и мастерство, и дисциплина.

Старт слёту дал конкурс «Визитная карточка»: команды представили себя, а затем сразу включились в одно из самых любимых испытаний — командную эстафету. Организаторы обновили её примерно на 80 %, так что рассчитывать на прошлогодний опыт не приходилось: действовать нужно было быстро и слаженно.

Среди новых этапов выделялся «Гать»: участникам предстояло с помощью ограниченного числа брёвен перевести всю команду по импровизированным «кочкам» через «топи». Ещё одним необычным испытанием стали «грязевые ванны». Ребята в касках с прикреплёнными к ним стаканами наполняли байкальской водой ёмкость на берегу, а затем поднимались по отвесной скале с помощью верёвки. Эти задания проверяли не только физическую подготовку, но и умение договариваться, распределять роли и поддерживать друг друга.

Этап «грязевые ванны» в этом году дополнительно усложнили. Фото Александра Новикова

Очень точно о духе слёта сказала Надежда Мамеева, директор учреждения культуры и руководитель команды «Рев Z»РевякинскогоАО:

— Наша команда — боевая, спортивная, по настоящему молодёжная, а главное—патриотичная. Мы искренне любим свою малую родину и гордимся ею. Всегда переживаю за творческие конкурсы: ребята у нас, прежде всего, спортсмены, не профессиональные артисты, и оттого хочется, чтобы они раскрылись, выступили ярко и достойно, чтобы их старание не осталось незамеченным. Для меня каждый турслёт — это про единство. Да, он молодёжный, но объединяет всех: и самых юных, и зрелых, и даже пожилых — ведь дух этого праздника чувствуют люди любого возраста. Мы все здесь заодно: болеем и за своих, и за другие команды, поддерживаем друг друга — и в этом, пожалуй, главная сила нашего слёта. Когда мы вместе, мы способны на многое!

Второй день потребовал от команд максимальной выносливости: им предстояло преодолеть полосу препятствий длиной 2,5 км, состоящую из 10 этапов. В этом году организаторы сделали особый акцент на «верёвочных» испытаниях. Участники демонстрировали навыки вязания узлов, проходили угловой и параллельный троллей, «лианы», водный этап и другие задания. Параллельно проходила игра в тег регби.

Этап «Гать» - с помощью ограниченного числа брёвен нужно перевести всю команду через «топи». Фото Александра Новикова

А вечер превратился в настоящий гастрономический мини фестиваль: вкулинарномконкурсеучастникипрезентовалиблюдаразныхнациональныхкухонь. Получилось не только вкусно, но и очень колоритно.

Своими впечатлениями поделились и «ветераны» слёта — Ксения и Кирилл Пешковы из команды «Ватага» Хомутовского АО:

— В этом году у нас очень молодая команда: важно, чтобы подрастающее поколение смогло нас заменить и составить достойную конкуренцию. Каждый год приходится становиться лучше, придумывать что тоинтереснеевтворческихконкурсахипоказыватьлучшиерезультатывспортивныхсостязаниях. Стараемся удивлять. Турслёт для нас — это праздник.

По словам Ксении и Кирилла, самый волнительный этап состязаний для них — перетягивание каната: «Никогда не знаешь, чего ждать и кто победит. Очень сильная конкуренция и не менее сильные эмоции».

Третий, финальный день начался с интеллектуального квиза от «Движения Первых». Кульминацией слёта стало то самое перетягивание каната — наиболее зрелищный и эмоциональный этап, где напряжение чувствовалось в каждом рывке. Уже не было «просто зрителей»: все болели, переживали и радовались вместе.

Перетягивание каната – эмоциональный и непредсказуемый этап. Фото Александра Новикова

По итогам трёх насыщенных дней строгое жюри определило победителей. Абсолютным чемпионом XVIII слёта молодёжи Иркутского округа — 2026 стала команда «Знамя Ленина» из Урика, одержавшая победу в общекомандном зачёте. Второе место заняла команда «Ой! Ок!» из Оёка, третье — команда «МКС» из Молодёжного.

Среди приглашённых команд лучшими стали «Ангарский таран» из Ангарского городского округа (1 еместо) и «Ангарский цементалитет» из Ангарска (2е место). Помимо командных результатов, отметили самых активных, спортивных и творческих участников, а также чемпионов в отдельных конкурсах.

Этот слёт ещё раз доказал: когда рядом — команда единомышленников, можно справиться с любой задачей. Участники уехали заряженными позитивом, с новыми знакомствами, идеями и, конечно, с нетерпением ждут новой встречи у Байкала — через год.