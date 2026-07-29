Подарил шанс на новую жизнь: сибиряк стал донором костного мозга для малышки с онкологией

Мурад Абилов - почетный донор России. Кровь сдает регулярно, для него это давно обычное дело. Фото: страница ВК Братского алюминиевого завода.

Мурад Абилов - электролизник, отец троих дочерей и человек, который почти 19 лет работает на заводе в Братске. А еще он - почетный донор России. Кровь сдает регулярно, для него это давно обычное дело. Но однажды осенью 2025 года произошло то, чего Мурад никак не ожидал.

Раздался звонок. Голос в трубке спросил:

- Помните, вы сдавали кровь на типирование? Вы подошли одному человеку. Не передумали?

Мурад сначала не поверил. Перезвонил, переспросил - не ошибка ли. Оказалось, все серьезно. В другом регионе тяжело болен маленький ребенок. И Мурад - генетический близнец малышки. Единственный шанс на спасение.

Сибиряк сдал около 50 разных исследований. Фото: страница ВК Братского алюминиевого завода.

- Я сдал около 50 разных исследований. Все подошло, у меня со здоровьем нормально, и я отправился на донацию, - рассказывает сибиряк.

Несколько дней подготовки: уколы препарата, который стимулирует выход стволовых клеток из костей в кровь. Сама процедура - под присмотром врачей, в чужом городе, вдали от семьи. Мурад спокойно все прошел и вернулся домой.

А спустя семь месяцев - сообщение из центра гематологии: «Мурад Назимович, вам письмо от пациента».

Письмо оказалось рукописным. Мама девочки, которой помог Мурад, написала своей рукой - теплые, простые, идущие от сердца слова:

Мама девочки, которой помог Мурад, написала письмо. Фото: страница ВК Братского алюминиевого завода.

- Здравствуйте, наш супер-герой и спаситель! Пишу я, мама, так как ребенок еще не умеет писать, но заверил письмо своей ладонью-печатью. Словами не передать нашу радость, любовь и благодарность за то, что Вы есть в этом мире, за то, что согласились пройти процедуру, за то, что подарили нам новую жизнь!

В самом низу листа - яркий отпечаток детской ладошки. Пять разноцветных пальчиков на белом фоне. Маленькое чудо, которое стало возможным благодаря взрослому человеку с большим сердцем.

- Первой моей реакцией на письмо были слезы, конечно же, слезы радости, - говорит Мурад. - Позже со мной эту радость разделили члены моей семьи. А вообще эти эмоции трудно передать словами. Рад, что благодаря мне у ребенка произошел «апгрейд» всего организма. Очень хочу через два года познакомиться с маленьким человеком, которому помог выздороветь.

Сейчас все страшное позади. Девочка идет на поправку, чувствует себя хорошо, анализы в норме, костный мозг прижился и работает.

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