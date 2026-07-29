Последствия ливня в Тайшете 29 июля 2026 оказались неутешительными. Топит подъезды, дороги залило водой так, что ни пройти, ни проехать. Как город справляется с непогодой - в материале КП-Иркутск.
Цифры говорят сами за себя. Месячная норма июля для Тайшета - 69 миллиметров. "Тайшет 24" сообщает, что сегодня с 8 до 12 утра выпало 67,2 миллиметра. То есть почти весь месячный запас воды вылился на город за четыре часа! Ливневки с таким объемом справиться просто не могли.
Мэр Тайшетского округа Александр Кузин попросил жителей не садиться за руль.
- Уважаемые земляки, убедительно прошу вас воздержаться от поездок на личном автотранспорте. Специалисты не исключают, что местами может подмыть водопропускные трубы и просесть дорожное покрытие. Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Если случилась беда - звоните в Единую дежурную диспетчерскую службу.
Первым делом вода пошла в низины. Под путепроводом машины встали намертво - легковушки глохли прямо в огромной луже. Кто-то пытался проскочить, но в итоге вода заливала салон по самые сидения. Водители видят такое и разворачиваются, а сзади уже напирают другие - пошли пробки.
Пешеходам тоже досталось: дорогу не переходят, а буквально переплывают. Дворы многоэтажек и парковки у торговых центров превратились в озера. В доме №9 на Зои Космодемьянской затопило подъезд.
Коммунальщики экстренно вскрыли дорожное полотно на улице Железнодорожной. Это нужно было, чтобы пустить воду по руслу ручья Зуевский Ключик и хоть как-то отвести ее с улиц.
Увы, передышки ждать не стоит. МЧС предупредило: 29 июля днем ливни продолжатся в западных и северо-западных районах области. Дальше - больше. 30 июля и вплоть до 1 августа по региону местами пройдут сильные дожди, грозы и град. Так что вода вряд ли уйдет быстро, а новая еще может добавиться.
Вот такие последствия ливня в Тайшете 29 июля 2026.
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